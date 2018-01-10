入會截止 籃協3月中改選理事長

（中央社記者龍柏安台北10日電）籃協、田協與鐵人三項協會今天下午5時截止線上報名加入會員，其中籃協會員總數達6265人。秘書長李一中表示，預計下週開始開放會員繳交報名費與資料審查，3月中改選。



體育署自去年9月8日起，在網路開放民眾報名加入單項協會，其中有49個協會組織章程已通過體育署審查，並截止會員招收，目前約有21個協會仍持續招收會員。



先前外傳集團旗下有富邦勇士籃球隊的富邦金控副董事長蔡明忠有意參選籃球協會理事長，李一中表示並不清楚，他強調協會預計在2月初開放理事長、理事以及運動員理事參選登記，屆時會在協會官網公布。



國體法中規定，運動員理事須佔所有理事20%，李一中坦言，這本來就是對的事，應該就要堅持，他強調：「運動員理事的用意，是保障選手的權益，以及幫他們發聲，立意是良善的。」



李一中說，過去籃協會員當中，本來就有超過20%的比例是退役或現役國手，因此要達到國體法的運動員理事門檻並不難，只是目前協會還未開放參選登記，協會並不清楚哪些人會參選。



除籃協之外，田徑協會也在今天下午關閉線上招收會員，不過報名人數僅732人。田協將從明天開始接受會員繳交會費，直到1月24日截止，並於2月5日召開理監事會議審查會員名單，預計於3月10日改選。1070110