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挺選手選理事 馮俊凱：我用比賽盡心力

發稿時間：2018/01/10 19:52

最新更新：2018/01/10 20:02

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zoom in 台灣自由車一哥馮俊凱（圖）10日出席活動時接受媒體訪問，對自由車好手蕭美玉、黃文忠宣布參選自由車協會選手理事一事表示支持。中央社記者李晉緯攝　107年1月10日台灣自由車一哥馮俊凱（圖）10日出席活動時接受媒體訪問，對自由車好手蕭美玉、黃文忠宣布參選自由車協會選手理事一事表示支持。中央社記者李晉緯攝　107年1月10日

（中央社記者李晉緯台北10日電）台灣自由車一哥馮俊凱今天表示，支持蕭美玉、黃文忠參選自由車協會選手理事，他自己會以比賽表現讓世界看見台灣，同樣為改變現況盡一份心力。

隸屬巴林．美利達車隊的馮俊凱是台灣首位進到世界一級職業車隊的選手，他今天向媒體說明近況和展望，被問到自由車國手蕭美玉、黃文忠參選自由車協會選手理事一事時說：「他們做的事情我全力支持。」

馮俊凱認為，蕭美玉、黃文忠參選選手理事是在讓台灣的自由車環境變好，「他們選擇的是一種方法，不過我的方法是希望在國際大舞台讓世界看見台灣，這是另一種改變台灣自由車環境的方法。」

馮俊凱提到，他在世界一級職業車隊中，除了練車、比賽，每天還都要跟車隊主管、醫生等人溝通，要做的事情很多。他會盡力讓世界看到台灣，這也是在改變台灣的自由車生態。

「亞洲車后」蕭美玉是2012年倫敦奧運、2016年里約奧運國手，並曾在2010年廣州亞運、2014年仁川亞運奪得金牌；黃文忠是職業選手，也曾多次入選國家隊。1070110

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