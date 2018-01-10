日立慈善盃女子高球賽 李旻尋求衛冕

（中央社記者李晉緯台北10日綜合報導）第10屆日立慈善盃女子菁英賽12日起將在桃園的東方高爾夫球場進行，去年歷經4次延長才驚險奪冠的李旻，這次將尋求衛冕，包括曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸、姚宣榆等人也都將參賽。



在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）打拚的李旻，2017年與在女子高球日巡賽（JLPGA）拚戰的劉依貞，和泰國女將波南隆（Pornanong Phatlum）在打完3輪後並列第1，經過3洞的延長賽3人依舊不分勝負，經裁判徵詢3人同意，第4次延長賽決定改以45碼切球分勝負，李旻在天色昏暗的情況下驚險勝出。



打出好彩頭後，李旻去年在台灣女子職業高爾夫巡迴賽獎金榜始終維持在第1名的位置，也成為年度獎金后。



李旻表示，她疑似得了流感，休息了半個多月，但她對東方球場還算熟悉，這次球場果嶺狀況比上一場比賽好很多，而且比賽的球道設定也比較短，她有信心能打得不錯，今年希望衛冕成功，打出一場讓自己滿意的比賽。



曾雅妮表示，此次回台參賽除帶著專屬桿弟，也帶了專任教練梅森（Chris Mayson），希望打出比去年更好的戰績，也期待不論在這場或是未來其他比賽，都能把自己的心態調整到更好的境界，她說：「今年對自己更有信心，她不會去在意成績，只會注重比賽過程中自己每1桿的表現。」1070110