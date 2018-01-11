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草皮不能輸　陸中超球隊聘全球護草大師

發稿時間：2018/01/11 12:50

最新更新：2018/01/11 12:50

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（中央社記者林克倫北京11日電）足球場地草皮品質差是中國足壇心病，去年被聘請前來指導種草養草的全球草皮養護大師貝尼托指出，中國球場問題在於，草與砂石的品種不對、混搭比例不對，且冬季無加熱系統。

中國足球協會超級聯賽各球團近來斥鉅資簽約國際球星已不稀奇，去年11月，華夏幸福俱樂部更與前皇家馬德里足球俱樂部（Real Madrid Club de Futbol）的西班牙籍園藝主管貝尼托．馬德歐（Benito Mateo）簽約兩年，目的只為把草種好、種漂亮。

大陸足球賽場的草皮為何差勁？原因何在。已在中國工作兩個月之久的貝尼托接受成都商報採訪說，最早是從電視看到中超草皮，感覺不算好，中國在草皮養護方面欠缺一套方法，且在材料、機械方面都有欠缺，「我來到中國就是為了提升這些」。

他以英格蘭足球超級聯賽為例說，海拔最高的山楂球場（The Hawthorns）草皮是採用95%真草加5%假草混種而成，原因是德國、法國、英國在冬季的降雨量較大，而冬天正好是這幾國的聯賽最密集時期，真假草搭配可讓草皮固定，保護草根不易被球員破壞且排水較快。

貝尼托說，真假草的比例會因地方與氣候條件作調整，西班牙甲級足球聯賽有3支俱樂部採混搭方式。比利亞雷阿爾（Villarreal Club de Futbol）和巴塞隆納（Futbol Club Barcelona）就是採用英超的比例，皇家馬德里的比例則不一樣，但真假草搭配的資金需求較大，並非所有球隊都能負擔。

但他也指出，西班牙的氣候條件比其他國家要好，所以不採用真假草混搭，也能滿足比賽的需要，就中國國情來說，北方也可以不用真假草搭配的方式。

對於中國足球場草皮的問題，貝尼托指出，首先是種子問題，五大聯賽是使用足球場專業草種，僅使用草地早熟禾、高羊茅、黑麥草、百慕達草等4種草，而百慕達草只在夏季使用。在中超則沒有歐洲專業，有中超球隊在春秋兩季就使用百慕達草，效果當然就不好。

其次是材料使用上。他表示，國外球場在草皮生長層的基礎養護上是採用矽砂（石英砂），但中超俱樂部卻很少使用，一般使用的就是細沙，這是不利於草皮固根。

另一個大問題是單有正確養護方式還不夠，需要有合適養護人員與機器。貝尼托指出，在歐洲一般有兩種模式，一是大的俱樂部會邀請外部專業公司進行草皮養護，另一種就是俱樂部聘請專業草皮養護師來負責工作。

他指出，華夏幸福球場目前在肥料和沙子的選用上已和國際接軌，並使用專業燈光設備來確保草皮有合適光照，同時也購買草皮病蟲害監測設備UVC紫外線殺菌燈，用來對草皮進行殺菌，在機械方面則配備專門的耕草機進行草皮養護。

最後一項是加熱系統。貝尼托指出，中超球場有非常好的排水功能，但五大聯賽的部分球場還具有加熱功能，「所以在電視裡能看到，在冬天的下雨時間比賽，球場也像綠色地毯般漂亮舒適，保證給雙方球員一個非常良好的比賽環境。」

他表示，並非所有球場都需要加熱系統，但中國北方天氣冷，可能會有需要，「在力所能及的情況下，我也希望以後中超北方的球場，也能有加熱系統。」

至於如何成為一名合格草皮專家。貝尼托表示，這份工作非常複雜，特別是季節變化對草皮養護造成的挑戰，例如草皮在夏季會因氣溫非常高而容易生病，「如何維護、如何給草皮治病，是非常難的」。

他還指出，四季的變化會造成不同的生長條件，對草皮造成不同的影響，「這需要每個時間段要有不同的養護方式，且如何確定草皮根部的生長，這也非常困難！」1070111

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