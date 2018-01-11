北韓赴冬奧疑雲散 維安和售票打強心針

（中央社首爾11日綜合外電報導）南韓平昌冬季奧運主辦單位在鄰邦北韓確定參賽後信心大振，邁入最後籌備階段。北韓證實參賽，終結外界數個月來的揣測，立即緩解外界對維安問題和售票不佳的疑慮。



法新社報導，平昌冬奧倒數不到一個月，「和平奧運」前景突然變得明亮許多。鑒於先前俄羅斯隊因禁藥問題被禁止參賽，加上外界擔心擁核的北韓可能搗亂，種種狀況使得平昌冬奧前景蒙上陰影。



北韓曾抵制1988年首爾夏季奧運。北韓在核子計畫和飛彈試射導致緊張升高後，本週會談時同意首度參加在南韓登場的奧運會，使得緊張局勢降溫。



法國、德國和奧地利先前都曾表示，擔心在兩韓陷入僵局期間參加平昌冬奧，恐有安全疑慮。平昌冬奧賽場距離南北韓戒備森嚴的邊界僅80公里。



南韓漢陽大學運動產業專家朴聖培（Park Sung-Bae，音譯）告訴法新社：「平昌冬奧期間有關北韓核子威脅的安全疑慮，一夕之間消散。」



「現在大家都認為北韓應不會發射核彈，畢竟自家選手也參賽。」



北韓代表團料將有數百人，不過目前取得平昌冬奧參賽資格的北韓選手，僅有花式滑冰選手廉太鈺（Ryom Tae-Ok）和金柱希（Kim Ju-Sik）。然而奧運官員先前曾說，將考慮對北韓選手發出外卡參賽資格。



根據平昌冬奧主辦單位，截至本月9日已售出大約70萬3000張門票，在總共118萬張門票中占近6成。他們表示，通常約有一半的門票會在奧運倒數兩個月和賽會期間賣出。



此外，俄羅斯隊被禁止參加平昌冬奧，不過符合嚴格條件的俄國「清白」運動員仍獲准以獨立身分參賽。（譯者：中央社盧映孜）1070111