改章程收個人會員 足協理事未同意

（中央社記者李晉緯台北11日電）足協今天在台北召開理事會，盼修改組織章程，以因應國體法精神，收受個人會員，但理事經投票否決此案，秘書長陳威任表示，除先釐清決定權責單位，也預計再於2月10日會員大會討論。



今天中華民國足球協會召開的理事會，11名理事中僅1人未到，會後陳威任談到會議中的狀況時表示，理事們意見未聚焦，但在未經主席裁示情況下進行投票，決定組織章程沿用現有的舊制，由於這與日前會員連署，盼能收個人會員的新制不符，因此將請教法律意見，「看看會員決議與會員連署衝突，其優先順序究竟為何」，在2月10日的會員大會再討論章程依照舊制或改為新制。



前足協理事長盧崑山表示，目前足協的組織章程，採全為法人代表的團體會員制，理事長由會員（團體會員）選出，這樣的內容由國際足總（FIFA）法務部人員、亞足聯（AFC）代表，2012年至2013年間來台數次開會討論，當時他也一面對外與國際組織溝通，一面對內與理監事多次開會，才慎重的制訂出這套揉合FIFA的精神、台灣的民情的章程。



但國體法基於全面開放的精神，期盼各單項協會開放個人會員加入，足協初期一度以「與國際組織規定不同」反對，並拋出「可能招致喪失國際組織會籍」的議題，但日後態度又有轉變，改稱將「配合國體法、配合體育署。」1070111