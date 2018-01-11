真除總教練 黃甘霖盼拿下總冠軍

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊11日表示，代理總教練黃甘霖（中）領導球隊有方，予以肯定，今年正式升任黃甘霖為總教練。（統一獅提供）中央社記者黃巧雯傳真 107年1月11日

（中央社記者黃巧雯台北11日電）中華職棒統一獅隊代理總教練黃甘霖今天真除，他表示，仍將持續強調以跑壘速度壓迫對方，並希望內野手熟悉2個守備位置，以增加競爭力，且不排除讓本土投手有更多先發機會。



展望今年目標，黃甘霖表示，會想盡辦法贏每一場球賽，希望能拿下季冠軍、打入季後賽，目標拿下總冠軍。



黃甘霖2016年季後接任統一獅隊代理總教練，2017年獅隊拿下57勝61敗2和戰績，年度戰績排名第二，帶隊首年就闖入季後賽，儘管無緣總冠軍賽，但仍受到球團肯定，讓他正式升任為總教練。



談到真除總教練一職的心情，黃甘霖表示，無論是代理或正式總教練，把球隊帶好最重要，「只要有辦法讓這些小獅王可以往上進步，才是我要的目標」。



統一獅投手群、打者群分別在8日以及今天完成報到，由於先發與救援投手調整方式不同，黃甘霖指出，昨天有把投手定位定下來，這兩天會再確認野手守備位置，讓球員提早調整。



其中，去年專任後援的王玉譜以及老將陽建福，將先朝先發投手方式調整。



黃甘霖表示，由於內野競爭激烈，希望野手能熟悉2個守備位置，多一個守備機會，若有人受傷或狀況不好，就能隨時替補。



不過，內野手出身的蘇智傑，內野守備待強化，獅隊為借重他的打擊，去年讓他改守外野，黃甘霖認為，由於蘇智傑去年打擊發揮不錯，將讓他續守左外野，期盼打擊可以突破、為球隊建功。



統一獅隊今年也將延續去年作風，強調速度戰。黃甘霖表示，先前獅隊跑壘較弱，去年帶隊時有強調這點，「希望用跑壘速度壓迫對手，讓對方有壓力」。



另外，統一獅隊今年開季先發投手輪值仍暫定以3名洋將為主，但仍視洋將狀況而定，也有可能改任長中繼。黃甘霖也表示，不排除今年給予本土投手更多先發機會。



由於統一獅投手群先前報到時，黃甘霖被發現瘦了一大圈，談到目前身體狀況，他直喊自己勞碌命、不能休息，「一休息病情就會跑出來，現在應該沒什麼問題了」。1070111