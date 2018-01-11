二度對決 高中棒球聯賽善化8比1勝崇義

106學年度高中棒球聯賽（木棒組）第二階段賽事11日開打，第一階段同組的善化高中（圖）及崇義高中再度交手，善化終場7局以8比1扣倒崇義。（學生棒聯提供）中央社記者黃巧雯傳真 107年1月11日

（中央社記者黃巧雯台北11日電）106學年度高中棒球聯賽（木棒組）第二階段今天開打，第一階段同組的善化高中及崇義高中再度交手，善化打線4局下靠著失誤、安打，攻下6分，7局終場就以8比1扣倒崇義。



善化今天在首局就展開攻勢，黃柏偉、許彥文連續安打上壘後，利用失誤及趁傳率先拿下1分，接著利用倪冠容安打再下一城，而善化先發投手李祖維前4局僅讓崇義敲出1支安打，5局下遭敲出連續安打，但在隊友守備幫忙下，都能順利化解失分危機。



善化打線4局上再有所進帳，崇義在抓到2個出局後，不料投手先送出保送，接著內野守備出現2次失誤形成滿壘，而善化第9棒的李俊廷敲出左外野安打帶有2分打點，並將攻擊帶至前段打線，幫助善化該局攻下6分，終場善化就以8比1、7局扣倒崇義，拿下勝利。



善化今天是繼第一階段比賽後，再度與崇義碰頭，善化投手李祖維和前次交手相同，皆繳出5局無失分的表現。



善化總教練邱書煌表示，今天投手表現算是中規中矩，球速上沒有上次快，反而是打線部分有點太急，剛好把握對手4局時的失誤，才能有分數進帳。



崇義總教練陳致鵬提到，打線上都能夠突破對方投手，但善化對崇義的打擊有所研究，好幾次都剛好打到守備站位，加上連續失誤，才會讓對手攻下大局。



南英商工晉級高中木棒組第二階段，首戰遭遇三民高中，雖然2局上讓對手先拿下分數，不過打線在5、6兩局掌握得點圈打擊機會，先逆轉戰局後，接著拿下2分保險分，加上投手宮象謙中繼7局壓制三民打線，最終南英就以5比2拿下勝利。1070111