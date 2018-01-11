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澳網種子序 納達爾和費德瑞居男單前2

發稿時間：2018/01/11 23:25

最新更新：2018/01/11 23:25

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（中央社墨爾本11日綜合外電報導）澳洲網球公開賽下週將在墨爾本登場。主辦單位今天公布種子排序，世界排名第一的「蠻牛」納達爾名列頭號種子，上屆澳網稱王的費德瑞排第2種子。

法新社報導，納達爾（Rafael Nadal）的種子排名高於上屆封王的費德瑞（Roger Federer）。羅馬尼亞女將哈勒普（Simona Halep）、丹麥好手瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）分列女單第1和第2種子。

種子排名大致依據世界職業網球協會（ATP）世界排名，但英國選手莫瑞（Andy Murray）和日本一哥錦織圭都因傷退賽。上屆球后小威廉絲（Serena Williams）去年9月喜獲千金，本屆澳網選擇不出賽。

澳網6度封王的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）因肘傷缺賽6個月後，昨天在庫揚經典賽（Kooyong Classic）以6比1、6比4擊敗世界排名第5的提姆（Dominic Thiem）強勢回歸，直說感覺「好極了」。

擁有12座大滿貫金盃的喬科維奇去年7月在溫布頓網球錦標賽男單8強對戰捷克選手柏迪奇（Tomas Berdych）因傷退賽後，昨天才首度出賽。（譯者：中央社陳妍君）1070111

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