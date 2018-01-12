/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 康龍劉世芳寒流勞基法
>rss

NBA全明星賽第2輪票選 詹姆斯最高票

發稿時間：2018/01/12 12:56

最新更新：2018/01/12 12:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者曹宇帆洛杉磯11日專電）美國職籃NBA今天公布全明星賽第2輪球迷票選結果，克里夫蘭騎士隊的詹姆斯獲得全聯盟與東區的最高票，西區最高票則是金州勇士隊的柯瑞。

雖然第一階段球迷票選，東區方面密爾瓦基公鹿隊的前鋒安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）勝過詹姆斯（LeBron James）。不過根據NBA的新聞稿，第2輪票選詹姆斯以162萬2838票超越安特托昆博的148萬954票。

詹姆斯獲得的票數，不僅是全聯盟，也是東區與東區前場最高。

東區後場最高票是波士頓塞爾蒂克隊的厄文（Kyrie Irving），其次是多倫多暴龍隊的德羅森（DeMar DeRozan）。

柯瑞（Stephen Curry）則獲得136萬9658票，在西區與西區後場的票選領先群雄。西區前場居首的是柯瑞的隊友杜蘭特（Kevin Durant），獲得132萬6059票。

球迷票選占入選全明星球員比重的50%，NBA的新聞稿指出，現役NBA球員與媒體票選各占25%，最後票選結果將在美東時間15日公布。

今年NBA全明星賽將由東、西區的人氣王擔任隊長並挑選球員，也就是說誰擔任隊長，即掌握明星賽先發與替補名單的決定權。

2018年NBA全明星賽將於美東時間2月18日晚間8時，在洛杉磯的史泰博中心（Staples Center）舉行。1070112

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP