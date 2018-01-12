NBA全明星賽第2輪票選 詹姆斯最高票

（中央社記者曹宇帆洛杉磯11日專電）美國職籃NBA今天公布全明星賽第2輪球迷票選結果，克里夫蘭騎士隊的詹姆斯獲得全聯盟與東區的最高票，西區最高票則是金州勇士隊的柯瑞。



雖然第一階段球迷票選，東區方面密爾瓦基公鹿隊的前鋒安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）勝過詹姆斯（LeBron James）。不過根據NBA的新聞稿，第2輪票選詹姆斯以162萬2838票超越安特托昆博的148萬954票。



詹姆斯獲得的票數，不僅是全聯盟，也是東區與東區前場最高。



東區後場最高票是波士頓塞爾蒂克隊的厄文（Kyrie Irving），其次是多倫多暴龍隊的德羅森（DeMar DeRozan）。



柯瑞（Stephen Curry）則獲得136萬9658票，在西區與西區後場的票選領先群雄。西區前場居首的是柯瑞的隊友杜蘭特（Kevin Durant），獲得132萬6059票。



球迷票選占入選全明星球員比重的50%，NBA的新聞稿指出，現役NBA球員與媒體票選各占25%，最後票選結果將在美東時間15日公布。



今年NBA全明星賽將由東、西區的人氣王擔任隊長並挑選球員，也就是說誰擔任隊長，即掌握明星賽先發與替補名單的決定權。



2018年NBA全明星賽將於美東時間2月18日晚間8時，在洛杉磯的史泰博中心（Staples Center）舉行。1070112