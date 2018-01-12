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全台舉辦百場國際賽 讓世界認識台灣

發稿時間：2018/01/12 14:14

最新更新：2018/01/12 14:14

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（中央社記者龍柏安台北12日電）體育署長林德福今天表示，2018年全台將舉辦115場國際單項賽事，將由各縣市與單項協會共同合作，他除感謝企業界熱情贊助，也期許透過這些國際賽事，讓世界認識台灣。

體育署今天舉辦2018夯運動In Taiwan啟動記者會，除宣布今年全台舉辦的各項國際比賽，也希望全民用實際行動一起支持國際運動賽事，林德福也期許民眾能攜家帶眷、呼朋引伴，到賽事的現場幫選手加油。

明年台中將首次舉辦2019世界武搏運動會，以及東亞青年運動會，林德福坦言，台灣在舉辦各單項國際賽是的同時，能提升賽會的品質與水準，也增加舉辦賽事的經驗與能量。

去年台灣主辦2017台北世界大學運動會取得空前成功，不僅地主運動員囊括史上最佳的26金、34銀與30銅，台灣民眾也紛紛進場當運動員最佳後盾，林德福表示，台灣去年歷經了令人興奮的一年，希望2018年這115場的國際賽，能再次帶給台灣民眾許多美好的回憶。

林德福指出，今年台灣所舉辦的國際賽類型包括4大類，包括競技強度較高的單項國際賽，也有全民參與、女性專屬高階運動以及青少年活動，他也特別點出月底登場的世界女子職業網球協會（WTA）台灣網球公開賽，以及年底的裙襬搖搖美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）台灣錦標賽等等，都是以女子運動員為主體的比賽。1070112

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