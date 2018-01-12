郭婞淳客串主持人 練膽量與抗壓性

（中央社記者龍柏安台北12日電）世大運金牌舉重女將郭婞淳，今天客串擔任2018夯運動In Taiwan啟動記者會主持人，她笑說，就算只是拿著麥克風，也算是訓練的一部分，因為這能訓練她的膽量與抗壓性。



郭婞淳去年在世大運女子58公斤量級，以抓舉107公斤、挺舉142公斤，總和249公斤勇奪金牌，此外挺舉更締造世界新猷，年底又二度獲精英獎年度最佳女子運動員，人氣紅不讓的她活動接不完，除上週擔任慈善活動開球嘉賓，今天又擔任活動主持人，對她來說這些體驗都是新鮮的第一次。



目前仍處於調整期的郭婞淳表示，預計農曆年後才能重拾槓鈴訓練，至今只能進行慢跑、快走的輕度訓練，因此她也利用這段時間見見世面，她說：「其實不論是打高爾夫，還是當活動主持人，都讓我非常緊張，因為這些都不是我擅長的。」



郭婞淳表示，就算是參加比賽，她也會感到緊張，但畢竟舉重是她最熟悉的運動，和這些全然陌生的活動感覺完全不同，既然現在沒辦法拿槓鈴訓練，乾脆轉換心情，只要能夠推廣慈善與體育的活動，她都願意參與，也藉由這些活動來鍛鍊自己的膽量與抗壓性。



由於農曆年後才會開始接觸槓鈴，因此郭婞淳預計她今年度的第一場比賽，應會是4月底的全國大專院校運動會，不過她強調，今年最重要的2場比賽，仍是8月登場的雅加達亞運與年底世界舉重錦標賽，她表示，希望能像去年一樣，把最佳狀況留到亞運和世錦賽戰場上。1070112