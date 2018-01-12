暴龍主場火力四射 騎士吞本季最慘敗仗

（中央社多倫多11日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍今天主場遍地開花，少了當家控衛羅瑞，照樣把「詹皇」詹姆斯領軍的克里夫蘭騎士打得落花流水，讓騎士吞下本季最慘敗仗。



法新社報導，今天在加拿大航空中心（Air Canada Centre）體育館，暴龍控衛范佛利特（Fred VanVleet）板凳出發轟22分，全隊共7名球員得分達到兩位數。



前鋒邁爾斯（C.J. Miles）攻16分、西雅坎（Pascal Siakam）和鮑爾（Norm Powell）各拿14分，「龍王」德羅森（DeMar DeRozan）繳13分，中鋒波爾特（Jakob Poeltl）則貢獻12分與12個籃板。



儘管羅瑞（Kyle Lowry）和大前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）兩名先發缺陣，暴龍今天仍輕取騎士，本季主場戰績來到15勝2敗。羅瑞重摔背部養傷，伊巴卡則是遭到禁賽。



暴龍9日在邁阿密熱火手裡中斷主場12連勝，但今天對上騎士重整旗鼓。雙方上次對決已是去年5月，騎士在季後賽第2輪7戰4勝系列以4-0把暴龍橫掃出局。



暴龍今天攻下133分是騎士本季對手最高，騎士也已連3場讓對手拿下至少127分。



詹皇為騎士拿26分也無力回天。騎士從耶誕大戰兵敗衛冕軍金州勇士起，8場比賽中就輸掉6場。



騎士近來11場有9場作客，其中7場嘗到敗陣滋味，當中4場輸分更超過10分。（譯者：中央社梁元齡）1070112