普門延長賽奪勝 全勝晉級第3階段

高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽程持續展開，普門中學12日派出林正忠先發，終場以4比2成功奪勝，以全勝之姿晉級第3階段賽事。（學生棒聯提供）中央社記者黃巧雯傳真 107年1月12日

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）普門中學今天在高中聯賽木棒組第二階段與北科附工交手，前9局維持0比0僵局，普門延長賽在今天打擊火熱的馬傑森帶領下，終場以4比2奪勝，全勝晉級第三階段。



普門今天派出林正忠先發對決北科附工劉智銚，2人雖然局局都有讓對手上壘，但都能順利化解危機，先發8局的林正忠面對北科打線僅敲出4支安打，其中開路先鋒周佳樂就包辦2支，成功壓制北科打線。



劉智銚主投8.2局，被敲出7支安打，儘管普門第3棒馬傑森打擊猛打賞，但中心棒次未能有所串聯，讓雙方在正規比賽中未能攻下任何分數，0比0進入延長賽突破僵局。



先攻的普門對上北科後援登板的陳柏毓，先做短打戰術後，接著獲得保送，加上陳俊仁、馬傑森及邱丹連續3支安打，加上外野手失誤拿下4分大局，馬傑森全場敲出3支安打，帶領普門以4比2拿下勝利。



第一階段以4連勝晉級的普門，第二階段首戰先以6比1擊退屏東高中後，今天再搶下第2勝，全勝晉級第三階段。



普門中學總教練邱俊文說：「我們在過去盃賽交手時，曾經輸給他們過，所以一直提醒他們，裁判還沒喊比賽結束，要保持自己的拚勁，才能拿下最後的勝利。」



另一場壽山高中與興大附農之戰，前一役才以3比8敗給穀保家商的壽山，今天出戰興大附農若再吞敗將無緣晉級。



壽山派出左投陳羽辰對決興大側投林奕丞，雙方形成激烈投手戰，直到延長賽10局上，壽山才利用連續保送和內野滾地球搶下重要的1分，最後以3比2、一分氣走興大。1070112