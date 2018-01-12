/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 康龍劉世芳寒流勞基法
>rss

普門延長賽奪勝 全勝晉級第3階段

發稿時間：2018/01/12 19:08

最新更新：2018/01/12 19:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽程持續展開，普門中學12日派出林正忠先發，終場以4比2成功奪勝，以全勝之姿晉級第3階段賽事。（學生棒聯提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年1月12日高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽程持續展開，普門中學12日派出林正忠先發，終場以4比2成功奪勝，以全勝之姿晉級第3階段賽事。（學生棒聯提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年1月12日

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）普門中學今天在高中聯賽木棒組第二階段與北科附工交手，前9局維持0比0僵局，普門延長賽在今天打擊火熱的馬傑森帶領下，終場以4比2奪勝，全勝晉級第三階段。

普門今天派出林正忠先發對決北科附工劉智銚，2人雖然局局都有讓對手上壘，但都能順利化解危機，先發8局的林正忠面對北科打線僅敲出4支安打，其中開路先鋒周佳樂就包辦2支，成功壓制北科打線。

劉智銚主投8.2局，被敲出7支安打，儘管普門第3棒馬傑森打擊猛打賞，但中心棒次未能有所串聯，讓雙方在正規比賽中未能攻下任何分數，0比0進入延長賽突破僵局。

先攻的普門對上北科後援登板的陳柏毓，先做短打戰術後，接著獲得保送，加上陳俊仁、馬傑森及邱丹連續3支安打，加上外野手失誤拿下4分大局，馬傑森全場敲出3支安打，帶領普門以4比2拿下勝利。

第一階段以4連勝晉級的普門，第二階段首戰先以6比1擊退屏東高中後，今天再搶下第2勝，全勝晉級第三階段。

普門中學總教練邱俊文說：「我們在過去盃賽交手時，曾經輸給他們過，所以一直提醒他們，裁判還沒喊比賽結束，要保持自己的拚勁，才能拿下最後的勝利。」

另一場壽山高中與興大附農之戰，前一役才以3比8敗給穀保家商的壽山，今天出戰興大附農若再吞敗將無緣晉級。

壽山派出左投陳羽辰對決興大側投林奕丞，雙方形成激烈投手戰，直到延長賽10局上，壽山才利用連續保送和內野滾地球搶下重要的1分，最後以3比2、一分氣走興大。1070112

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP