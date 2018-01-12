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周士淵轟20分 裕隆拉尾盤勝富邦

發稿時間：2018/01/12 20:29

最新更新：2018/01/12 20:29

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（中央社記者龍柏安台北12日電）裕隆納智捷替補射手周士淵今攻下本季單場新高的20分，並在決勝第4節攻下8分，加上全隊聯手轟進13顆3分球，終場86比76擊敗富邦勇士，追平本季最長的3連勝。

裕隆第4節曾被追至70比68，關鍵時刻靠著主控林韋翰與周士淵聯手各自砍進一顆3分球，拉出一波12比4的攻勢，將領先擴大至雙位數領先。

富邦後衛林書緯個人連拿4分，再將差距縮小至個位數，決勝期裕隆前鋒周柏臣先是2罰中1，接著周士淵又在3分線外開火命中，再把差距拉大雙位數，也提前宣告勝利入袋。

周士淵今天全場11投6中，包括3分球6投中4，外帶罰球5罰4中，砍下全隊最高的20分，射手胡凱翔則攻下次高的14分，洋將奈維爾（Luke Nevill）拿下10分、17籃板與2阻攻。

富邦洋將塞勒（Garret Siler）攻下全場最高的21分、16籃板，林書緯則攻下次高的14分、6助攻，前鋒張宗憲拿下13分。

裕隆贏球後，戰績以8勝6負獨居聯盟第2，距離榜首台灣銀行剩下0.5場勝差；富邦輸球後則是苦吞2連敗，戰績6勝7負、勝率跌破5成。

第15季SBL本週移師彰化縣立體育館，首場裕隆與富邦之戰結束後，接下來由台灣啤酒出戰金門酒廠。1070112

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