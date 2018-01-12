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南韓向北韓提議15日商參加平昌冬奧事宜

發稿時間：2018/01/12 22:03

最新更新：2018/01/12 22:03

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（中央社首爾12日綜合外電報導）韓聯社報導，南韓政府今天向北韓提議，15日上午10時在兩韓邊境板門店南韓方一側的「和平之家」，舉行有關北韓參加平昌冬奧會的工作會談。

統一部表示，今天下午通過板門店聯絡管道，向北韓祖國和平統一委員會委員長李善權發送了南韓統一部長官趙明均名義的通知。

南韓方還向北韓方發送以統一部次官（副部長）千海成為首席代表的工作會談南韓方代表團3名成員名單，以及南韓方對北韓參加平昌冬奧和文化活動的立場資料。

兩韓9日在高階會談中商定召開工作會議，討論北韓參加平昌冬奧的具體事宜。

預計雙方將在工作會議中就北韓派遣的高階訪問團、啦啦隊、藝術團等訪問團規模，以及訪問南韓時的交通、住宿、經費等問題進行磋商。

另外，還有望進一步討論開幕式共同入場、共同加油助威、組建兩韓聯隊參賽等事宜。

雙方將基於會議結果，20日在瑞士洛桑同國際奧會進行磋商，並最終敲定北韓參加平昌冬奧的具體事宜。

一名南韓高階官員今天告訴韓聯社，南韓尋求和北韓共組女子冰球隊，進軍下個月在平昌舉行的冬季奧運會。

路透社報導，南、北韓本週舉行2年多來的首次正式會談，北韓在會談中同意派遣一個大型代表團參加平昌冬奧，其中包括啦啦隊。

南韓文化體育觀光部副部長盧泰剛接受韓聯社訪問時表示，南韓在會談中向北韓提出這項建議。1070112

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