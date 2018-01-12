金酒暖機太慢種敗因 台啤拉出2連勝

（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣啤酒今靠對手開局暖機太慢，首節就用一波20比8的攻勢下馬威，上半場最多領先26分，全場未曾落後，終場77比64擊敗金門酒廠，拉出2連勝。



台啤今靠著出色防守做後盾，開局就拉出一波15比0攻勢，反觀金酒準頭盡失，上半場團隊累積3分線外10次出手全部落空，僅能靠著洋將拉莫斯（Peter Ramos）的單兵作戰零星取分，半場打完以21比43落後。



雖然大幅落後，金酒並未放棄比賽，下半場靠著團隊包夾防守積極搶分，第4節也成功追至64比75，無奈上半場落後幅度實在太多，加上台啤後衛成力煥在最後30.5秒兩罰俱中，不僅重新穩住陣腳，也澆熄對手反撲氣焰。



台啤前鋒張羽霖全場11投6中，攻下全場最高的18分、5籃板，後衛李愷諺與洋將李恩（Liam McMorrow）各自攻下11分；金酒則以洋將拉莫斯（Peter Ramos）的17分、11籃板最佳，前鋒張容軒則攻下次高的14分。



談到自己的好表現，張羽霖坦言，教練團一直給他非常多空間，他也順利把握機會，而球隊在下半場遭遇金酒強力反撲，他也直言，當對手採取包夾防守時，許多年輕球員在處理球時比較急躁，這部分他們會回去再檢討。



台啤本季戰績不理想，賽前戰績以5勝9負排在聯盟7隊之末，而金酒則以6勝7負，排名第6，台啤贏球後，與金酒之間的勝差只剩0.5場。



本週SBL移師彰化縣立體育館再戰，今共進行2場比賽，首役裕隆納智捷以86比76逆轉擊敗富邦勇士。1070112