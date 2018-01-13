陳俊秀本季月薪52萬 朱育賢獲3年約

（中央社記者謝靜雯台北13日綜合報導）中職Lamigo桃猿隊今天公布首波談薪結果，陳俊秀、朱育賢表現獲肯定，分別獲2年和3年複數年約，陳俊秀今年加入50萬俱樂部、月薪新台幣52萬，朱育賢今年月薪23萬。



陳俊秀去年整季出賽106場，敲出16轟，打擊率3成21，表現亮眼，在中職總冠軍賽締造連7場比賽敲安紀錄，打擊率7成14，獲選總冠軍賽最有價值球員（MVP），好表現獲得肯定，與球團簽下2年複數年約，今年月薪52萬，明年月薪55萬；陳俊秀今年月薪52萬元，團隊薪資僅次於林泓育的月薪55萬元。



朱育賢去年球季整季112場出賽，敲出27轟，打擊率3成08，球團開出3年複數年合約，今年月薪23萬元，明年月薪27萬元，2020年月薪31萬元。



此外，野手藍寅倫今年月薪從14萬元升至22萬元、陽耀勳今年月薪從18.5萬元增為22萬元，嚴宏鈞加薪5萬元，新球季月薪為10萬元，楊岱均今年月薪從8.5萬元增至11萬元，黃浩然在新球季月薪調升1萬元成為22萬元。



野手鍾承祐今年月薪12萬元，減薪8萬元，林智平減薪7萬元，新球季月薪29萬元，余德龍新球季月薪從23萬元調降至20萬元，劉時豪今年年的月薪則從15萬元減至12萬元。



投手方面，王溢正今年為複數年約第2年，月薪為42萬元，朱俊祥加薪7萬元，新球季月薪為12萬元，鄭承浩新球季月薪11萬元，加薪1.5萬元，林國裕的月薪增加1萬元成為10萬元。黃偉晟減薪3萬元，今年月薪為15萬元。



Lamigo桃猿隊年輕的選手將在16日早上9時展開第一階段春訓，第二階段春訓將於2月1日展開。1070113