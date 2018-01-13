梅西傳簽下天價肥約 年賺至少36億

據報導，足球巨星梅西最近與巴塞隆納隊簽下合約，每年將輕鬆賺進1億歐元（約新台幣36億元）以上。（圖取自巴塞隆納隊臉書www.facebook.com/fcbarcelona）

（中央社巴黎12日綜合外電報導）法國網路媒體Mediapart報導，足球巨星梅西（Lionel Messi）最近與巴塞隆納隊簽下天價肥約，每年將輕鬆賺進1億歐元（約新台幣36億元）以上。



若干來自「歐洲調查連線」（European Investigation Collaborations）的記者聲稱，見過梅西在去年11月25日簽下的新約內容。



法新社報導，梅西每年可領約7000萬歐元薪水和肖像權收入，加上6350萬歐元簽約獎金，還有到2021年走完合約可以領到7000萬歐元的「忠誠獎金」。



「足球解密」（Football Leaks）報導，巴塞隆納隊祭出這紙驚人合約留住阿根廷球星梅西，目的是要讓死對頭皇家馬德里隊搶人計畫破滅。



報導聲稱，根據梅西律師華瑞茲（Inigo Juarez）與梅西父親荷黑‧梅西（Jorge Messi）的電郵往來，2013年6月皇家馬德里隊就有意以2.5億歐元買斷梅西合約。（譯者：中央社林宏翰）1070113