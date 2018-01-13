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獅隊開訓前健檢 陳重羽陳重廷感新鮮

發稿時間：2018/01/13 14:37

最新更新：2018/01/13 14:37

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（中央社記者謝靜雯台北13日綜合報導）中職統一獅隊將於明天在台南舉行春訓開訓儀式，今天安排年度健檢；雖然經過近兩個月的休息，球員多有刻意進行體態控制，雙胞胎新秀陳重羽、陳重廷首度參加直呼新鮮。

獅隊今天安排球員赴台南市立安南醫院進行年度身體健康檢查，今年醫院也特闢專屬健檢中心，安排各科主治醫師為球員問診，而相關的體檢數據，除了會提供給球團和球員個人做參考之外，也會延伸到院內的中醫部及運動醫療部門一起整合，安南醫院中醫部長何宗融，是中醫結合運動醫療的權威，同時也曾任奧運國家代表團隊的隨隊醫生，讓球員能隨時尋求專業的醫療協助、幫助很大。

獅隊雙胞胎兄弟陳重羽、陳重廷季後被選入冬季棒球聯盟中職聯隊，但在比賽過程中接到兵單，剛服完12天補充役的陳重羽、陳重廷，首度參加完整健檢，直呼非常新鮮，也提到在結束服役之後就開始為球季做調整。

前兩年因傷長待二軍的投手羅錦龍表示，今年不管是在心理或身體狀況上都已經完全復原且做好了萬全的準備，就等著完整春訓後重返一軍戰場；曾因腎臟疾病影響出賽的野手楊家維，則明顯瘦了一圈，他提到目前身體情況沒有問題，已經可以停止服用相關藥物，希望今年球季能夠百分之百發揮自己的實力，打出好的成績。1070113

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