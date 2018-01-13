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穀保2轟淘汰興大附農 分組第一晉級

發稿時間：2018/01/13 17:06

最新更新：2018/01/13 18:40

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106學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽事，穀保家商13日成功以分組第一之姿晉級第3階段賽程，球員們難掩興奮神情。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年1月13日106學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽事，穀保家商13日成功以分組第一之姿晉級第3階段賽程，球員們難掩興奮神情。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年1月13日

（中央社記者謝靜雯台北13日綜合報導）106學年度高中棒球聯賽（木棒賽）第二階段，穀保家商今天與興大附農交手，穀保賴宇文、陳思仲開轟，率隊以5比0拿勝，分組第一名晉級第三階段，也淘汰興大附農。

這場比賽前半段形成投手戰，4局打完0比0僵持不下。5局穀保展開攻勢，靠著觸身球保送以及王順和、邱智呈接連安打，拿下第1分，6局賴宇文敲出兩分砲，7局陳思仲再補上兩分砲，替球隊拉開領先差距。

穀保先發投手林瑞祥投7局，僅被敲出2支安打，投出5次三振，後援投手李慶隆8局接手，投2局被敲1支安打，兩人聯手封鎖興大附農打線，沒有失掉分數。

興大附農上屆拿下第5名，此次賽事預賽第一階段4戰全勝，以分組第一晉級第二階段，昨天首場比賽延長賽以2比3輸給壽山高中，今天不敵穀保，本屆24強止步。

木棒聯賽第二階段賽程今天結束，除穀保家商晉級外，普門高中、平鎮高中目前為止一戰未輸，以全勝之姿晉級第三階段16強賽。

第三階段分4組進行，比賽於2月8日開打，各組取3名晉級第四階段，各組第一名為種子隊，南英商工、成德高中、西苑高中、麥寮高中同在A組；B組為穀保、花蓮體中、壽山高中和美和高中；C組為普門、北科附工、大理高中和鶯歌工商；D組有平鎮、高苑工商、善化高中和中興高中。1070113

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