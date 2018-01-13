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扭轉落後22分劣勢 溜馬2分險勝騎士

發稿時間：2018/01/13 17:33

最新更新：2018/01/13 17:33

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）柯利森（Darren Collison）今天斬獲22分，歐拉迪波（Victor Oladipo）挹注19分，讓印第安納溜馬從一度落後達22分大逆轉，以97比95險勝近況欠佳的克里夫蘭騎士。

法新社報導，在主場班克斯人壽球館（Bankers Life Fieldhouse）1萬7900名球迷前，史蒂芬生（Lance Stephenson）貢獻16分、11個籃板，溜馬本季戰績來到22勝20負。

連續3年蟬聯NBA東區聯盟冠軍的騎士隊已吞下3連敗。

領軍的4屆最有價值球員「詹皇」詹姆斯（LeBron James）全場攻下27分、抓8籃板並送出11次助攻，仍不足以中止連敗。中鋒洛夫（Kevin Love）繳21分、10個籃板。

歐拉迪波在終場前2分多鐘命中逆轉三分球，使溜馬自此保持領先。

詹姆斯在最後2秒有2次贏球機會，但全都失敗。

詹姆斯在還剩1.7秒時踩到底線，經裁判觀看重播後維持原判決。隨後，柯利森投進一記罰球，讓溜馬以97比95領先。詹皇最後在三分線外孤注一擲的一投，在終場哨音響起時，彈出籃框沒進。

詹姆斯在賽後說，他當時確實踩線出界，但也提到之前密爾瓦基公鹿對上奧克拉荷馬雷霆隊時，公鹿前鋒安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）一記未被判踩線出界的致勝球。

詹皇在推特（Twitter）寫道：「看過重播後，發現我真的踩出界一點點！裁判沒錯。我這次切入應該在奧克拉荷馬市展現才對。哈哈。長見識了。」（譯者：中央社陳妍君）1070113

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