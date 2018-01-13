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裕隆1分險勝台啤 戰績竄上聯盟第一

發稿時間：2018/01/13 20:58

最新更新：2018/01/13 20:58

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（中央社記者龍柏安台北13日電）裕隆納智捷今天第4節差點浪費14分領先籌碼，靠著最後成功防守，完全封死對手外線進攻機會，終場74比73險勝台灣啤酒，拉出本季最長的4連勝，戰績9勝6負竄上第一。

台啤第4節曾以53比67落後，最後決勝關頭拉出一波18比5猛烈反攻，包括呂奇旻在最後21.7秒3分球命中，將比分追至71比74。

台啤利用犯規戰術凍結時間，將裕隆王牌射手「男模」呂政儒送上罰球線，不料他兩罰落空，給了台啤扳平比數的一線生機。

裕隆最後一波防守完全堵死台啤外線3分出手機會，台啤前鋒周伯勳情急之下只能把球塞給禁區洋將李恩（Liam McMorrow），沒想到李恩並未把球再往外傳給埋伏的射手，而是籃下雙手灌籃拿下2分，他進球後時間只剩0.06秒，台啤錯失追平契機。

裕隆靠著對手最後一擊搞烏龍才驚險贏球，並把本季最長連勝紀錄推進至4場，也成功斬斷台啤2連勝，台啤以6勝10負排名聯盟墊底，也是本季首度吞下雙位數敗場的球隊。

裕隆以呂政儒的17分最高，射手胡凱翔也有15分進帳，大前鋒周柏臣則拿下14分、6籃板、3助攻與1阻攻，表現不輸給洋將奈維爾（Luke Nevill）的12分、8籃板與4助攻。

周柏臣強調，裕隆的進攻系統以團隊為主，洋將數據並不是主要考量，只要奈維爾做好防守，外圍的射手群可以發威，他們一樣有贏球本錢。

本週SBL移師至彰化縣立體育館，今天共進行3場比賽，首役璞園建築先以75比64逆轉擊敗台北達欣工程，第2場比賽富邦勇士則以101比71大勝台灣銀行。1070113

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