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外界看好澳網衛冕 費爸：我年紀大了

發稿時間：2018/01/14 15:16

最新更新：2018/01/14 15:35

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網球好手費德瑞14日表示，他36歲年紀大了，不該被當作澳洲網球公開賽奪冠熱門。（圖取自費德瑞臉書 www.facebook.com）網球好手費德瑞14日表示，他36歲年紀大了，不該被當作澳洲網球公開賽奪冠熱門。（圖取自費德瑞臉書 www.facebook.com）

（中央社墨爾本14日綜合外電報導）衛冕冠軍費德瑞今天表示他年紀大了，不該被當作澳洲網球公開賽奪冠熱門，對手納達爾和喬科維奇等人該更受關注才是。

法新社報導，36歲的費爸已是4個孩子的爹，生涯曾拿下19座大滿貫冠軍。

今年費爸身體狀況良好，反倒西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）和塞爾維亞球星喬科維奇（Novak Djokovic）都是負傷參賽。

但費德瑞說自己不年輕了，也將是第19次出戰澳網，他希望外界別再看好他會奪冠。

目前世界排名第2的費爸說：「我帶點年紀了，覺得大家不要把我視為奪冠熱門，只因我不認為一個36歲的球員還該被當熱門，真的不該了。」

「所以我就是輕鬆打，你懂的，生涯步入尾聲了。」

費德瑞說，納達爾過去一年表現亮眼，喬科維奇曾6度在澳網封王，瓦林卡（Stan Wawrinka）傷後回歸，可能都會打出不錯成績，正如他去年休戰半年回墨爾本打球時狀態頗佳。

路透社報導，儘管又老了一歲，費爸今年封王呼聲更高，他自己也說身體恢復狀況「超好」。（譯者：中央社梁元齡）1070114

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