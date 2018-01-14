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劉芙豪引退年 盼笑著跟大家說再見

發稿時間：2018/01/14 18:05

最新更新：2018/01/14 20:05

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中職統一獅隊39歲的劉芙豪，今年邁入中職生涯第15個球季，14日開訓典禮劉芙豪在台上與球員、球迷分享心境、心情複雜，「在我生涯中見過各式各樣的場面，現在眼前這個場景，是生涯頭一遭」。中央社記者張新偉攝　107年1月14日中職統一獅隊39歲的劉芙豪，今年邁入中職生涯第15個球季，14日開訓典禮劉芙豪在台上與球員、球迷分享心境、心情複雜，「在我生涯中見過各式各樣的場面，現在眼前這個場景，是生涯頭一遭」。中央社記者張新偉攝　107年1月14日

（中央社記者謝靜雯台南14日電）中職統一獅隊「小破」劉芙豪今天宣布，今年為「引退年」，打完這個球季職棒生涯將劃句點，在與分享心境時數度哽咽，最後一個球季盡力、享受，「希望可以笑著跟大家說再見」。

39歲的劉芙豪，今年邁入中職生涯第15個球季，去年季後跟球團討論後做出決定，今年球季將是職業球員生涯最後一年，今天開訓典禮上，劉芙豪在台上與球員、球迷分享心境、心情複雜，「在我生涯中見過各式各樣的場面，現在眼前這個場景，是生涯頭一遭」。

劉芙豪提到，在加入職業球隊之前常常在想，相較於國外，台灣職棒球員為什麼很少能夠打到40歲以上，「這是我給自己的目標，希望可以打到40歲，甚至挑戰身體的極限」。

近幾年劉芙豪身分轉變，包括代打角色、去年長時間待在二軍，「這都是我生涯第一次碰到，但其實我的身體狀況沒有不好」，面對球隊世代交替，近年新陳代謝快，今年11月才要滿40歲劉芙豪感觸很深，「有年紀的球員得提早面對這樣的轉變，每個人都有一個生命時區，我覺得我棒球的生命時區還沒有結束，但趁著個機會做傳承和交棒，未嘗不是一個好的結束。」

劉芙豪表示，今年球季會努力調整好自己，盡力面對每場比賽，享受場上的每個時刻，希望離開球場時，「可以笑著跟大家說再見」；球團預計安排在台南主場最終戰（暫定9月22日）替劉芙豪舉辦引退儀式，至於未來規劃，「想做的事情很多，現在還是把身為球員該做的事做好，其他的之後再說。」1070114

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊14日展開春訓，39歲的劉芙豪（左）在開訓典禮上宣布今年為「引退年」，並與已轉任教練的林岳平（右）一同合影。中央社記者張新偉攝　107年1月14日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊14日展開春訓，39歲的劉芙豪（左）在開訓典禮上宣布今年為「引退年」，並與已轉任教練的林岳平（右）一同合影。中央社記者張新偉攝　107年1月14日
中職統一獅隊「小破」劉芙豪（右）14日宣布，今年為「引退年」，他在與大家分享心境時數度哽咽，最後一個球季盡力、享受，「希望可以笑著跟大家說再見」。今年轉任教練的林岳平（左）也上前給他一個擁抱。中央社記者張新偉攝　107年1月14日中職統一獅隊「小破」劉芙豪（右）14日宣布，今年為「引退年」，他在與大家分享心境時數度哽咽，最後一個球季盡力、享受，「希望可以笑著跟大家說再見」。今年轉任教練的林岳平（左）也上前給他一個擁抱。中央社記者張新偉攝　107年1月14日
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