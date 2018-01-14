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上海兩岸校園電競賽 推動青年交流了解

發稿時間：2018/01/14 18:27

最新更新：2018/01/14 18:39

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上海市13、14日舉辦CSET兩岸校園電競邀請賽。目前就讀長榮高中普科三年級的陳庭羽（右2）在「星際爭霸II」賽中獲得亞軍。中央社記者翟思嘉上海攝 107年1月14日上海市13、14日舉辦CSET兩岸校園電競邀請賽。目前就讀長榮高中普科三年級的陳庭羽（右2）在「星際爭霸II」賽中獲得亞軍。中央社記者翟思嘉上海攝 107年1月14日

（中央社記者翟思嘉上海14日電）推動兩岸青年交流，上海市13、14日舉辦CSET兩岸校園電競邀請賽。談到這項新興的體育競技，參賽的學生說，彼此透過電競交流有更多認識，也更能體會兩岸間不同的文化。

這場邀請賽由上海市海峽兩岸交流促進會、滬測資訊科技（上海）有限公司、上海戲酷文化傳播有限公司共同主辦，比賽為期2天，正賽「爐石傳說」、「星際爭霸II」全程直播。

目前就讀長榮高中普科3年級的陳庭羽在「星際爭霸II」獲得亞軍。他說，這是他第一次到中國大陸參賽，兩天中除了增進自己的技巧、學習更多的經驗，與大陸選手相處的過程中，也體會了不同的文化。

陳庭羽再過12天就要參加大學學測，在一般的觀念中，「電競」還停留在「打電動」的層次，不算是值得鼓勵的運動項目，但陳庭羽父母相當開明且支持，陳庭羽笑稱，他在比賽時，父母全程觀看直播，還一直留言加油。

電競是新興的體育運動，相關產業也還在起步，但在年輕人群中，電競漸漸受到更多重視。陳庭羽說，在電競的推動上，大陸比台灣做得好，對未來較有想法，相較大陸愈來愈多的電競賽事，台灣反而愈辦愈少。

在大陸的這兩天，陳庭羽認識不少大陸選手，覺得「他們人都很好」，比賽時，大陸選手的基本功也很紮實；同樣是「星際爭霸II」的對手，上海工程技術大學的李德毅說，台灣選手「都很熱情」，而台灣選手臨機應變的能力讓他印象深刻。

「希望以後台灣舉辦賽事，能邀請大陸選手來，讓大陸選手看看台灣」，陳庭羽認為，透過這種方式交流，兩岸青少年間的了解會更快，也更容易。

上海市電子競技運動協會秘書長徐波也表示，舉辦年輕人喜愛的電競比賽，對兩岸關係也能有所助益。電競是值得發展的產業，官方會大力支持，樂見更多台灣選手到大陸參加比賽。1070114

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