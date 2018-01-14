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獅隊二壘誰扛 吳桀睿陳重廷等6人爭

發稿時間：2018/01/14 18:56

最新更新：2018/01/14 20:08

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中華職棒統一獅隊14日開訓，總教練黃甘霖表示，球隊希望多數球員至少有2個守備位置，目前規劃吳桀睿（左2）二壘為主，另外陳重廷（右3）等5人也都會練二壘。中央社記者張新偉攝　107年1月14日中華職棒統一獅隊14日開訓，總教練黃甘霖表示，球隊希望多數球員至少有2個守備位置，目前規劃吳桀睿（左2）二壘為主，另外陳重廷（右3）等5人也都會練二壘。中央社記者張新偉攝　107年1月14日

（中央社記者謝靜雯台南14日電）統一獅隊去年季後二壘手林志祥離隊，新球季誰扛二壘，總教練黃甘霖今天表示，球隊希望多數球員至少有2個守備位置，目前規劃吳桀睿二壘為主，另外陳重廷等5人也都會練二壘。

獅隊當家二壘手林志祥去年因為桃色風波離隊，獅隊新球季內野布局，初步規劃希望球員都要有2個以上守備位置；黃甘霖表示，新秀吳桀睿主要練二壘，楊家維、潘彥廷、陳重廷主要是二壘加三壘，蔡奕玄、吳國豪則是游擊和二壘，光是二壘位置就有至少6名球員在練。

吳桀睿業餘時期以捕手位置為主，也守過二壘，去年秋訓球隊希望他專注練二壘，他也特別在二壘守備上下功夫，去年底參加冬季棒球聯盟也以二壘手身分出賽，但後來因為腳傷提前離隊；吳桀睿表示，目前傷勢已經沒有問題，在訓練上也有特別跟防護員討論，調整訓練的方式和分量。

獅隊上週就開始報到訓練，總教練黃甘霖表示，去年12月底有傳訊息給大家，告訴大家今年希望達到的目標和方向，有感受到球員很強烈的意圖和拚勁。

至於春訓的規劃，黃甘霖表示，陸續有與其他3支職業隊、韓職球隊接觸、安排練習賽，至於什麼時後會進入以賽代訓的階段，「要看球員的身體狀況，預計最快2月初。」

黃甘霖去年代理總教練一職，喊出速度野球的口號，但他認為，「去年我們只發揮30％，希望今年可以至少發揮到80%，用速度壓制對方，把屬於我們的球風打出來。」1070114

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