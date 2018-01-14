高國慶接隊長不言退 要做到被球隊需要

（中央社記者謝靜雯台南14日電）統一獅隊今天開訓，隊長高志綱兩年任期滿，今天推選出未來兩年新隊長高國慶，也是目前中職除中信兄弟彭政閔外，年紀第二大的球員；高國慶不言退，「要做到球團需要我」。



中職近年面臨世代交替，新生代不斷加入，也迫使有年紀的球員提早面臨退休，目前中職年紀最長的3人為彭政閔、高國慶和劉芙豪，3人都是1978年出生，彭政閔8月出生年紀最大，依序是高國慶10月、劉芙豪11月。



劉芙豪今天宣布今年球季為「引退年」，球季結束後職業球員生涯將劃下句點，另外隊友林岳平今年也退下球員身分轉任二軍投手教練。高國慶頗有感觸，他提到每年都會聽到類似的消息，「但我還沒有想要退的念頭，我要做到讓球團需要我，覺得我還有利用價值」。



面對體力隨著年紀增加，越來越難以和年輕人比較，高國慶提到，只要能展現出該有實力，不讓教練團在用人時為難，不需要急著退休。



獅隊今天開訓典禮上推選新隊長，任期兩年，高國慶笑說，本來想要推陳鏞基，「但害人之心不可有」，最後反而自己成了隊長，這也是繼2007、2008年後，相隔10年再接下隊長一職。



高國慶希望扮演球團與球員溝通的橋樑，期許大家新的球季「繼續秀、繼續玩」，去年差一步就可以打進總冠軍賽，希望今年大家在場上更可以享受比賽，一起為總冠軍目標努力。1070114