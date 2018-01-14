/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 夏威夷空中巴士寒流康龍
>rss

陽建福200場先發聽牌 想投到40歲

發稿時間：2018/01/14 19:50

最新更新：2018/01/14 20:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 中華職棒統一7-ELEVEn獅隊投手陽建福今年球季重回先發輪值，他受訪表示盼能多出賽，「投到40歲」。中央社記者張新偉攝　107年1月14日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊投手陽建福今年球季重回先發輪值，他受訪表示盼能多出賽，「投到40歲」。中央社記者張新偉攝　107年1月14日

（中央社記者謝靜雯台南14日電）統一獅隊投手陽建福今年球季定位先發，目前生涯累積199場先發，差1場就可以成為中職史上第4名先發出賽達200場的投手；他表示沒有特別去想紀錄，只想多出賽，「投到40歲」。

陽建福2015年季後遭義大犀牛隊釋出（富邦悍將隊前身），2016年赴日本獨立聯盟發展，去年球季重回中職舞台、加盟獅隊，去年整季後援出賽24場，總計投31.2局，防禦率3.98。

今年將滿39歲的陽建福生涯總計累積199場先發出賽、拿下82勝、出賽局數1297.1局，投出834次三振，在中職紀錄排行榜現役球員中，皆僅次於隊友潘威倫。

陽建福今年球季定位先發，只要再先發出賽1場，就能成為繼潘威倫、獅隊退役球員謝長亨、前興農牛洋投勇壯後，第4名先發出賽達200場的球員，潘威倫目前生涯累積288場先發出賽，為中職第1人，短期內想超越他機會不大。

統一獅隊今天展開春訓，陽建福表示，去年整季沒有先發出賽，體力上面還需要再調整，先發、後援各有辛苦的地方，先發需要拉長投球局數，後援則需要在場上各種狀況時上場解決。

對於去年的表現，陽建福自評還差一點，開季時和季中都因為傷勢影響出賽，「在球隊中繼投手戰力不足的情況下，沒能適時對球隊有所幫助，覺得很不好意思。」

去年底陽建福也有參加中職投手訓練營，接觸佛州棒球學校訓練資訊，「有一些不同的領悟」，目前還在嘗試如何利用下半身力量更輕鬆的去丟球，希望在球季開打前能夠將自己準備好，今天開訓典禮他也寫下「穩定」兩字，代表新球季的願望。1070114

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP