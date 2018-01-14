陽建福200場先發聽牌 想投到40歲

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊投手陽建福今年球季重回先發輪值，他受訪表示盼能多出賽，「投到40歲」。中央社記者張新偉攝 107年1月14日

（中央社記者謝靜雯台南14日電）統一獅隊投手陽建福今年球季定位先發，目前生涯累積199場先發，差1場就可以成為中職史上第4名先發出賽達200場的投手；他表示沒有特別去想紀錄，只想多出賽，「投到40歲」。



陽建福2015年季後遭義大犀牛隊釋出（富邦悍將隊前身），2016年赴日本獨立聯盟發展，去年球季重回中職舞台、加盟獅隊，去年整季後援出賽24場，總計投31.2局，防禦率3.98。



今年將滿39歲的陽建福生涯總計累積199場先發出賽、拿下82勝、出賽局數1297.1局，投出834次三振，在中職紀錄排行榜現役球員中，皆僅次於隊友潘威倫。



陽建福今年球季定位先發，只要再先發出賽1場，就能成為繼潘威倫、獅隊退役球員謝長亨、前興農牛洋投勇壯後，第4名先發出賽達200場的球員，潘威倫目前生涯累積288場先發出賽，為中職第1人，短期內想超越他機會不大。



統一獅隊今天展開春訓，陽建福表示，去年整季沒有先發出賽，體力上面還需要再調整，先發、後援各有辛苦的地方，先發需要拉長投球局數，後援則需要在場上各種狀況時上場解決。



對於去年的表現，陽建福自評還差一點，開季時和季中都因為傷勢影響出賽，「在球隊中繼投手戰力不足的情況下，沒能適時對球隊有所幫助，覺得很不好意思。」



去年底陽建福也有參加中職投手訓練營，接觸佛州棒球學校訓練資訊，「有一些不同的領悟」，目前還在嘗試如何利用下半身力量更輕鬆的去丟球，希望在球季開打前能夠將自己準備好，今天開訓典禮他也寫下「穩定」兩字，代表新球季的願望。1070114