/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 夏威夷空中巴士寒流康龍
>rss

體育交流 電音三太子為澳洲職棒開球

發稿時間：2018/01/14 20:49

最新更新：2018/01/14 21:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
澳洲職棒聯盟（ABL）為增進臺澳職棒交流，13日邀請駐澳代表常以立與臺灣「電音三太子」在坎培拉為職棒比賽開球。電音三太子、阿得雷德鯊魚隊（Adelaide Bite）執行長戴維森（Nathan Davison）（左2起）、坎培拉騎兵隊（Canberra Cavalry）執行長馬麥可（Donn McMichael）、「森林王子」張泰山、駐澳代表常以立與「小飛機」陳冠任在球場合影。（駐澳大利亞代表處提供）中央社　107年1月14日澳洲職棒聯盟（ABL）為增進臺澳職棒交流，13日邀請駐澳代表常以立與臺灣「電音三太子」在坎培拉為職棒比賽開球。電音三太子、阿得雷德鯊魚隊（Adelaide Bite）執行長戴維森（Nathan Davison）（左2起）、坎培拉騎兵隊（Canberra Cavalry）執行長馬麥可（Donn McMichael）、「森林王子」張泰山、駐澳代表常以立與「小飛機」陳冠任在球場合影。（駐澳大利亞代表處提供）中央社　107年1月14日

（中央社台北14日電）澳洲職棒聯盟（ABL）為增進臺澳職棒交流，昨天晚間邀請台灣「電音三太子」及駐澳大利亞代表常以立在首都坎培拉為職棒比賽開球，吸引參與的僑胞與全場觀眾注意。

駐澳代表處表示，常以立與電音三太子開球，由張泰山與陳冠任擔任捕手，博得滿堂彩，比賽的隊伍是坎培拉騎兵隊（Canberra Cavalry）與阿得雷德鯊魚隊（Adelaide Bite）。

本壘後方掛著「張泰山、陳冠任加油〜臺灣好棒」紅布條，兩名電音三太子在開球後，進入觀眾席，分送精美的狗年燈籠給現場民眾，電音三太子活潑可愛的造型獲得熱烈歡迎。

常以立賽前在電音三太子陪同下，與阿得雷德鯊魚隊球員張泰山與陳冠任閒話家常，慰勉兩人在異鄉奮鬥的辛勞，並且歡喜合照。

常以立致詞時說，台澳兩國均熱愛體育，欣見今年球季共有7名台灣球員加入澳洲職棒，特別推薦張泰山及陳冠任的高超球技與代表台灣活力的電音三太子，希望能為澳職注入活力與動能。

常以立在球賽進行時接受訪問，轉播員對台灣民眾高度關注澳職比賽，印象深刻，未來盼望雙方球隊能進一步交流；常以立表示，樂見兩國職棒加強交流層次，台灣7名好手加盟澳職是個開端，未來願意攜手努力，同時也歡迎澳洲旅客來台灣探索美食、美景及多元人文文化。1070114

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP