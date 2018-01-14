體育交流 電音三太子為澳洲職棒開球

澳洲職棒聯盟（ABL）為增進臺澳職棒交流，13日邀請駐澳代表常以立與臺灣「電音三太子」在坎培拉為職棒比賽開球。電音三太子、阿得雷德鯊魚隊（Adelaide Bite）執行長戴維森（Nathan Davison）（左2起）、坎培拉騎兵隊（Canberra Cavalry）執行長馬麥可（Donn McMichael）、「森林王子」張泰山、駐澳代表常以立與「小飛機」陳冠任在球場合影。（駐澳大利亞代表處提供）中央社 107年1月14日

（中央社台北14日電）澳洲職棒聯盟（ABL）為增進臺澳職棒交流，昨天晚間邀請台灣「電音三太子」及駐澳大利亞代表常以立在首都坎培拉為職棒比賽開球，吸引參與的僑胞與全場觀眾注意。



駐澳代表處表示，常以立與電音三太子開球，由張泰山與陳冠任擔任捕手，博得滿堂彩，比賽的隊伍是坎培拉騎兵隊（Canberra Cavalry）與阿得雷德鯊魚隊（Adelaide Bite）。



本壘後方掛著「張泰山、陳冠任加油〜臺灣好棒」紅布條，兩名電音三太子在開球後，進入觀眾席，分送精美的狗年燈籠給現場民眾，電音三太子活潑可愛的造型獲得熱烈歡迎。



常以立賽前在電音三太子陪同下，與阿得雷德鯊魚隊球員張泰山與陳冠任閒話家常，慰勉兩人在異鄉奮鬥的辛勞，並且歡喜合照。



常以立致詞時說，台澳兩國均熱愛體育，欣見今年球季共有7名台灣球員加入澳洲職棒，特別推薦張泰山及陳冠任的高超球技與代表台灣活力的電音三太子，希望能為澳職注入活力與動能。



常以立在球賽進行時接受訪問，轉播員對台灣民眾高度關注澳職比賽，印象深刻，未來盼望雙方球隊能進一步交流；常以立表示，樂見兩國職棒加強交流層次，台灣7名好手加盟澳職是個開端，未來願意攜手努力，同時也歡迎澳洲旅客來台灣探索美食、美景及多元人文文化。1070114