張雅淳日立高球賽遭逆 曾雅妮並列第3

2018日立慈善盃女子高爾夫菁英賽前兩輪打完位居領先的台灣業餘小將張雅淳，14日打出高於標準桿3桿的75桿，最終以3輪總桿數合計212桿獲得亞軍。（大會提供）中央社記者李晉緯傳真 107年1月14日

（中央社記者李晉緯台北14日電）在日立高球賽前兩輪打完位居領先的台灣業餘小將張雅淳，今天打出高於標準桿3桿的75桿，最終以低於標準桿4桿的212桿獲得亞軍，末輪打出73桿的曾雅妮則以總計213桿並列第3。



在桃園東方高爾夫球場進行，總獎金新台幣1000萬元的日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，張雅淳前兩輪打完以合計低於標準桿7桿的137桿獨居領先，曾雅妮則以低於標準桿4桿的140桿位居第3。





2018日立慈善盃女子高爾夫菁英賽14日展開最後一輪賽程，台灣高球好手曾雅妮末輪打出高於標準桿1桿的73桿，最終以3輪總計213桿並列第3。（大會提供）中央社記者李晉緯傳真 107年1月14日

今天進行末輪的比賽，張雅淳打完前11洞還握有3桿領先，不料她卻自亂陣腳讓推桿失靈，在最後4洞吞下3個柏忌，末輪打出1鳥、4柏忌，高於標準桿3桿的75桿，最終以總計低於標準桿4桿的212桿成績獲得亞軍。



泰國女將的蘇帕瑪（Supamas Sangchan）打完前兩輪落後兩桿，今天末輪的最後7洞她奮力猛追，在推桿神準的情況下抓下4隻小鳥，打出低於標準桿兩桿的70桿，最後以總計低於標準桿7桿的209桿後來居上奪冠。



曾雅妮今天打出3鳥、4柏忌，高於標準桿1桿的73桿，最終以總計低於標準桿3桿的213桿，與李旻、劉依貞、泰國女將薩萊朋（Saranporn Langkulgasettrin）並列第3。



曾雅妮表示，比賽該贏未贏，推桿準度不佳是最大問題，但這場比賽帶給她很大信心，因為開球的感覺回來了，雖然推桿的信心還沒有完全恢復到以前的顛峰狀態，但是已進步了不少。



張雅淳表示，這次完全輸在心理狀態，因為她太在意結果、太想把冠軍盃留下來，所以後9洞因為緊張、太想贏球，所以握桿太用力，才讓揮桿、推桿都失控。1070114