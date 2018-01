足球裁判無影腳惹議 踢球員還判他紅牌[影]

(中央社巴黎14日綜合外電報導)法國甲級足球聯賽勁旅巴黎聖傑曼隊今天1比0險勝南特隊,不過引發話題的是裁判查浦隆疑似充滿惡意的「無影腳」。他當時意外和巴西球員卡羅斯相撞後踢他一腳,再判他紅牌離場。



法新社報導,傷停補時階段巴黎聖傑曼隊(PSG)進攻時,查浦隆(Tony Chapron)跑到正在回防的南特隊(Nantes)中後衛卡羅斯(Diego Carlos)前面,結果絆倒在地。



接著他伸腳踢卡羅斯,讓全場觀眾看傻眼。



查浦隆之後還對卡羅斯秀出第2張黃牌,然後出示紅牌將這名倒霉的球員驅逐離場。報導說,這也讓人想起英格蘭足球金童貝克漢(David Beckham)在1998年世界盃類似的「無影腳」事件。



南特主席季塔(Waldemar Kita)在和查浦隆聊過後說:「他告訴我,他從來沒有想過要去踢這名球員,還說當時感覺後方有人推他。」



季塔告訴法國電視台:「這是笑話。我收到20封來自世界各地的簡訊,告訴我這個裁判是個笑話。你要我怎麼說?如果我說太多,我就會被叫到紀律委員會前面。我們無權發言。」



南特中場隆吉爾(Valentin Rongier)表示清楚看到整個過程,並要求判處這名裁判禁賽一陣子。隆吉爾告訴Canal+電視頻道:「他說他滑倒,但我知道他踢了他。」「我知道當裁判非常不容易,但大家必須不時對他們提出質疑…我們有那種行為,就會被禁賽10場。」



查浦隆伸出「無影腳」事件也在社群媒體上掀起熱議。體育記者龐梅里(Tancredi Palmeri)在推特上寫說:「裁判查浦隆絆到南特球員,當下反應是踢他,然後判他離場。平心而論,他剛剛吹響了職業生涯的最後一哨。」



前英格蘭前鋒李納克(Gary Lineker)和西班牙甲級聯賽皇家馬德里隊(Real Madrid )前門將卡西亞斯(Iker Casillas)等人也紛紛推文表示很傻眼。(譯者:中央社盧映孜)1070115





Referee Tony Chapron trips into Nantes player, kicks him as reaction, then send him off.



Fair to say he has just blown the final whistle on his career pic.twitter.com/Sssv3NY3x5