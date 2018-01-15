足球裁判無影腳惹議 踢球員還判他紅牌[影]

（中央社巴黎14日綜合外電報導）法國甲級足球聯賽勁旅巴黎聖傑曼隊今天1比0險勝南特隊，不過引發話題的是裁判查浦隆疑似充滿惡意的「無影腳」。他當時意外和巴西球員卡羅斯相撞後踢他一腳，再判他紅牌離場。



法新社報導，傷停補時階段巴黎聖傑曼隊（PSG）進攻時，查浦隆（Tony Chapron）跑到正在回防的南特隊（Nantes）中後衛卡羅斯（Diego Carlos）前面，結果絆倒在地。



接著他伸腳踢卡羅斯，讓全場觀眾看傻眼。



查浦隆之後還對卡羅斯秀出第2張黃牌，然後出示紅牌將這名倒霉的球員驅逐離場。報導說，這也讓人想起英格蘭足球金童貝克漢（David Beckham）在1998年世界盃類似的「無影腳」事件。



南特主席季塔（Waldemar Kita）在和查浦隆聊過後說：「他告訴我，他從來沒有想過要去踢這名球員，還說當時感覺後方有人推他。」



季塔告訴法國電視台：「這是笑話。我收到20封來自世界各地的簡訊，告訴我這個裁判是個笑話。你要我怎麼說？如果我說太多，我就會被叫到紀律委員會前面。我們無權發言。」



南特中場隆吉爾（Valentin Rongier）表示清楚看到整個過程，並要求判處這名裁判禁賽一陣子。隆吉爾告訴Canal+電視頻道：「他說他滑倒，但我知道他踢了他。」「我知道當裁判非常不容易，但大家必須不時對他們提出質疑…我們有那種行為，就會被禁賽10場。」



查浦隆伸出「無影腳」事件也在社群媒體上掀起熱議。體育記者龐梅里（Tancredi Palmeri）在推特上寫說：「裁判查浦隆絆到南特球員，當下反應是踢他，然後判他離場。平心而論，他剛剛吹響了職業生涯的最後一哨。」



前英格蘭前鋒李納克（Gary Lineker）和西班牙甲級聯賽皇家馬德里隊（Real Madrid ）前門將卡西亞斯（Iker Casillas）等人也紛紛推文表示很傻眼。（譯者：中央社盧映孜）1070115





Referee Tony Chapron trips into Nantes player, kicks him as reaction, then send him off.



Fair to say he has just blown the final whistle on his career pic.twitter.com/Sssv3NY3x5 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 2018年1月14日