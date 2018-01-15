足球裁判無影腳惹議 踢球員還判他紅牌[影]

（中央社巴黎14日綜合外電報導）法國甲級足球聯賽勁旅巴黎聖傑曼隊今天1比0險勝南特隊，不過引發話題的是裁判查浦隆疑似充滿惡意的「無影腳」。他當時意外和巴西球員卡羅斯相撞後踢他一腳，再判他紅牌離場。
法新社報導，傷停補時階段巴黎聖傑曼隊（PSG）進攻時，查浦隆（Tony Chapron）跑到正在回防的南特隊（Nantes）中後衛卡羅斯（Diego Carlos）前面，結果絆倒在地。
接著他伸腳踢卡羅斯，讓全場觀眾看傻眼。
查浦隆之後還對卡羅斯秀出第2張黃牌，然後出示紅牌將這名倒霉的球員驅逐離場。報導說，這也讓人想起英格蘭足球金童貝克漢（David Beckham）在1998年世界盃類似的「無影腳」事件。
南特主席季塔（Waldemar Kita）在和查浦隆聊過後說：「他告訴我，他從來沒有想過要去踢這名球員，還說當時感覺後方有人推他。」
季塔告訴法國電視台：「這是笑話。我收到20封來自世界各地的簡訊，告訴我這個裁判是個笑話。你要我怎麼說？如果我說太多，我就會被叫到紀律委員會前面。我們無權發言。」
南特中場隆吉爾（Valentin Rongier）表示清楚看到整個過程，並要求判處這名裁判禁賽一陣子。隆吉爾告訴Canal+電視頻道：「他說他滑倒，但我知道他踢了他。」「我知道當裁判非常不容易，但大家必須不時對他們提出質疑…我們有那種行為，就會被禁賽10場。」
查浦隆伸出「無影腳」事件也在社群媒體上掀起熱議。體育記者龐梅里（Tancredi Palmeri）在推特上寫說：「裁判查浦隆絆到南特球員，當下反應是踢他，然後判他離場。平心而論，他剛剛吹響了職業生涯的最後一哨。」
前英格蘭前鋒李納克（Gary Lineker）和西班牙甲級聯賽皇家馬德里隊（Real Madrid ）前門將卡西亞斯（Iker Casillas）等人也紛紛推文表示很傻眼。（譯者：中央社盧映孜）1070115