/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 健康公宅夏威夷空中巴士寒流
>rss

潘威倫調整佳 有望再扛球隊開幕戰先發

發稿時間：2018/01/15 14:01

最新更新：2018/01/15 14:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫，前兩個球季都到季中才回一軍先發輪值，今年調整進度不錯，有機會扛起3月25日台南主場球隊開幕戰先發重責，若成真將是第10度扛球隊開幕戰先發。中央社記者謝靜雯攝 107年1月15日統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫，前兩個球季都到季中才回一軍先發輪值，今年調整進度不錯，有機會扛起3月25日台南主場球隊開幕戰先發重責，若成真將是第10度扛球隊開幕戰先發。中央社記者謝靜雯攝 107年1月15日

（中央社記者謝靜雯台南15日電）統一獅隊「嘟嘟」潘威倫，前兩個球季都到季中才回一軍先發輪值，今年調整進度不錯，有機會扛起3月25日在台南主場球隊開幕戰先發重責，若成真，將是第10度扛球隊開幕戰先發。

潘威倫上一次扛球隊開幕戰先發為2015年，2016年因傷直到6月才回到一軍，2017年因為季前參加世界棒球經典賽，調整進度比較慢，直到5月才回到一軍；潘威倫表示，「今年希望可以讓自己的身體狀況，一開始就處於準備好的狀態，一直維持到季末」。

潘威倫一直是獅隊倚重的王牌投手，2004到2015年間9度扛起球隊開幕戰先發，獅隊今年主場開幕戰為3月25日在台南與富邦悍將隊交手，教練團表示球隊開幕戰先發投手洋投、土投都有可能，「但潘威倫會是前段班人選」。若今年再扛開幕戰先發，將是潘威倫職棒生涯第10度擔任球隊開幕戰先發投手，再寫隊史紀錄。

3月將滿36歲的潘威倫說，投到40歲是每個球員的目標，但隨著年紀增加，身體的恢復狀況不如年輕時，必須花更多的時間和心思，過去有觀察一些美、日職棒球員，也會多找一些相關資訊，就是希望可以對身體的調整有幫助。

潘威倫表示，近兩年因為身體狀況和調整影響出賽，「人本來就會遇到困境，遇到了就要去面對和解決」，強調每個球季都會當成新的開始。

此外，潘威倫2年複數年合約去年底結束，他也說，談約的事情交給經紀人，目前經紀人還沒有回報談約進度。1070115

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP