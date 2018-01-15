潘威倫調整佳 有望再扛球隊開幕戰先發

統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫，前兩個球季都到季中才回一軍先發輪值，今年調整進度不錯，有機會扛起3月25日台南主場球隊開幕戰先發重責，若成真將是第10度扛球隊開幕戰先發。中央社記者謝靜雯攝 107年1月15日

（中央社記者謝靜雯台南15日電）統一獅隊「嘟嘟」潘威倫，前兩個球季都到季中才回一軍先發輪值，今年調整進度不錯，有機會扛起3月25日在台南主場球隊開幕戰先發重責，若成真，將是第10度扛球隊開幕戰先發。



潘威倫上一次扛球隊開幕戰先發為2015年，2016年因傷直到6月才回到一軍，2017年因為季前參加世界棒球經典賽，調整進度比較慢，直到5月才回到一軍；潘威倫表示，「今年希望可以讓自己的身體狀況，一開始就處於準備好的狀態，一直維持到季末」。



潘威倫一直是獅隊倚重的王牌投手，2004到2015年間9度扛起球隊開幕戰先發，獅隊今年主場開幕戰為3月25日在台南與富邦悍將隊交手，教練團表示球隊開幕戰先發投手洋投、土投都有可能，「但潘威倫會是前段班人選」。若今年再扛開幕戰先發，將是潘威倫職棒生涯第10度擔任球隊開幕戰先發投手，再寫隊史紀錄。



3月將滿36歲的潘威倫說，投到40歲是每個球員的目標，但隨著年紀增加，身體的恢復狀況不如年輕時，必須花更多的時間和心思，過去有觀察一些美、日職棒球員，也會多找一些相關資訊，就是希望可以對身體的調整有幫助。



潘威倫表示，近兩年因為身體狀況和調整影響出賽，「人本來就會遇到困境，遇到了就要去面對和解決」，強調每個球季都會當成新的開始。



此外，潘威倫2年複數年合約去年底結束，他也說，談約的事情交給經紀人，目前經紀人還沒有回報談約進度。1070115