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找中信棄將 蔡承儒：檢調確認4人沒違法

發稿時間：2018/01/15 14:07

最新更新：2018/01/15 14:14

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zoom in 富邦悍將棒球隊為補強戰力，網羅遭中信兄弟隊釋出的球員蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清，領隊蔡承儒（圖）15日表示，曾向檢調查證，確定這4名沒有做違法的事情。中央社記者黃巧雯攝 107年1月15日富邦悍將棒球隊為補強戰力，網羅遭中信兄弟隊釋出的球員蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清，領隊蔡承儒（圖）15日表示，曾向檢調查證，確定這4名沒有做違法的事情。中央社記者黃巧雯攝 107年1月15日

（中央社記者黃巧雯高雄15日電）中華職棒富邦悍將為補強戰力，網羅遭中信兄弟隊釋出的蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清，為確認球員情況，領隊蔡承儒今天表示，曾向檢調查證，確定這4位沒有做違法的事情。

富邦悍將隊今天在高雄燕巢棒球場舉行春訓開訓典禮，由蔡承儒授旗給總教練葉君璋，而隊長林哲瑄也帶領年輕球員喊出新球季新希望。

去年季後遭中信兄弟釋出的蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清，除了蔣智賢仍在澳職打球外，其餘3人都現身春訓，蔡承儒當場宣布，4人加盟悍將隊，將先簽1年合約，但與經紀公司有共識，不公布合約內容。

蔡承儒表示，主要以戰力考量，希望4人加入球隊，能幫助投打戰力、提升板凳深度。

值得注意的是，葉君璋透露，當初看到中信兄弟釋出名單時，「覺得裡面有很多選手是非常優秀，單純從球場上講，我覺得他們都算是一些好選手」，他坦言，「一釋出的時候，我就有一些想法」。

由於中信兄弟隊去年釋出上述4人時，並未確切說明具體原因，富邦悍將決定網羅前，態度也相當謹慎，蔡承儒透露，曾向檢調查證，確定這4位沒有做違法的事情。

因部份球員傳出涉及桃色風波，蔡承儒說：「其他傳聞，就算是不實指控，我們都跟球員講說，把它當作警惕，是因為中職球員言行，大家都會用放大鏡去看，這是無法改變的事實。」1070115

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