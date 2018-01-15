獅隊新秀陳重羽拚新人王 需要時間被肯定

統一獅隊新秀陳重羽（中）去年在選秀首輪被獅隊選進，今年回到捕手位置並以「新人王」為目標，他受訪表示「我只是需要一點時間讓大家來肯定我」。中央社記者張新偉攝 107年1月15日

（中央社記者謝靜雯台南15日電）統一獅隊新秀陳重羽去年在選秀首輪被獅隊選進，是球隊十分期待的新秀，今年回到捕手位置，盼發揮優勢，並以「新人王」為目標，「我只是需要一點時間讓大家來肯定我」。



陳重羽去年季末開始在一軍出賽，總計出賽23場，打擊率2成98，業餘時期是捕手、外野手，但目前還沒有職棒一軍蹲捕的紀錄，教練團秋訓時明確指示，新球季陳重羽將回到捕手位置，他也用季後秋訓、冬季聯盟的機會強化守備。



獅隊除了前輩高志綱外，還有林祐樂、郭峻偉等捕手位置競爭者，陳重羽表示，「進到職業哪個位置都很競爭，這是大家都要面對的過程」，但他自認有速度和功能性優勢，除了捕手，外野也是守備位置，可以增加教練團佈局的靈活性。



陳重羽說，春訓守備仍是需要加強的重點，每個小細節都要做到面面俱到，讓教練團覺得安心。他不害怕壓力和比較，今年球季最重要的是身體健康，並為自己設下目標，希望爭取年度新人王獎項，「一輩子只有一次，想要盡力拚拚看」。1070115