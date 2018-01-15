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張正偉拚10轟 林煜清想當菜鳥從頭來

發稿時間：2018/01/15 16:18

最新更新：2018/01/15 16:26

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中華職棒富邦悍將15日開訓，確定網羅蔣智賢、林煜清（左）、張正偉（右2）以及陳鴻文等人加入球隊，除了蔣智賢仍在澳職外，其餘3人皆在春訓亮相。中央社記者黃巧雯攝 107年1月15日中華職棒富邦悍將15日開訓，確定網羅蔣智賢、林煜清（左）、張正偉（右2）以及陳鴻文等人加入球隊，除了蔣智賢仍在澳職外，其餘3人皆在春訓亮相。中央社記者黃巧雯攝 107年1月15日

（中央社記者黃巧雯高雄15日電）遭中信兄弟釋出的張正偉、林煜清，今天確定加盟富邦悍將，今年做足自主訓練的張正偉喊出，希望今年打出10轟，而林煜清則調整心態，把自己當作剛進職棒菜鳥，從頭來過。

中信兄弟去年季後一口氣釋出陳鴻文、林克謙、林煜清、鄭達鴻、蔣智賢、張正偉、羅國華等7人，其中鄭達鴻轉戰台中市台灣人壽成棒隊，而蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清一同加盟富邦悍將。

張正偉、陳鴻文和林煜清今天一同出席富邦悍將春訓開訓典禮，新的球季確定有落腳處，3人心情顯得輕鬆許多。

遭到中信兄弟釋出後，張正偉持續在師大自主訓練，能夠有機會重回職棒，他直喊：「當然開心。」

張正偉自認今年自主訓練做得勤勞，讓自己變得更強壯，過去僅在2016年敲出生涯最多轟、4發全壘打的他，除了目標今年幫富邦悍將拿下總冠軍外，還希望能打出10轟。

陳鴻文12日才剛在澳洲職棒拿下第2勝，14日立即趕回台灣，他坦言，直到今天來到球隊報到，心情才比較篤定，並透露先前在澳洲拚戰時曾想過，如果台灣沒有機會，看可不可以到其他國家繼續打球。

陳鴻文表示，一開始到澳職時狀況不佳，所幸投手教練給他很大幫助，他也提供2012至2017年投球影片，讓教練給予意見、進行調整，他強調，效果還不錯，希望未來能找回以前的身手。

能夠有機會重回職棒舞台，林煜清迫不及待想為球隊做出一點貢獻，他希望成績可以回到剛進職棒那幾年，首要目標希望投球均速提升，由於今年手的狀況比去年更好，相信速度會比去年更快。

儘管加盟富邦悍將讓林煜清既興奮又開心，但面對新的環境，他坦言還需要時間適應，而他也調整心態，把自己當成剛進職棒的菜鳥，「什麼東西都從頭來過」。1070115

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