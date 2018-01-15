戴維斯飆48分 延長賽率鵜鶘逆轉宰尼克

（中央社紐約14日綜合外電報導）在大前鋒戴維斯勇奪本季最高48分的帶領下，美國職籃NBA紐奧良鵜鶘今天從第3節一度落後19分的劣勢逆轉超前，經延長賽以123比118力克主場作戰的紐約尼克。



法新社報導，鵜鶘後衛哈勒戴（Jrue Holiday）拿下31分，中鋒柯森斯（DeMarcus Cousins）貢獻15分、16個籃板、7次抄截及5次助攻。



尼克前鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）和小哈達威（Tim Hardaway Jr.）分別砍下25分。尼克今天吞下3連敗，近來12場輸了10場。



尼克後衛傑克（Jarrett Jack）攻下本季最高的22分，中鋒坎特（Enes Kanter）添得18分及10個籃板。



路透社報導，戴維斯（Anthony Davis）上半場得到16分，幫助鵜鶘縮短比分差距。他在第2節結束時投進一顆三分球，半場結束尼克以57比48領先鵜鶘。



戴維斯在上週初的比賽扭傷腳踝提前退場，鵜鶘也輸給曼菲斯灰熊，但戴維斯回歸後連2場比賽有精彩表現，12日在擊敗波特蘭拓荒者的比賽中拿下32分。



尼克明天起要展開客場連7戰，包括為期一週的西岸賽事。（譯者：中央社陳彥鈞）1070115