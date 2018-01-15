/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 健康公宅夏威夷空中巴士寒流
>rss

戴維斯飆48分 延長賽率鵜鶘逆轉宰尼克

發稿時間：2018/01/15 16:20

最新更新：2018/01/15 16:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社紐約14日綜合外電報導）在大前鋒戴維斯勇奪本季最高48分的帶領下，美國職籃NBA紐奧良鵜鶘今天從第3節一度落後19分的劣勢逆轉超前，經延長賽以123比118力克主場作戰的紐約尼克。

法新社報導，鵜鶘後衛哈勒戴（Jrue Holiday）拿下31分，中鋒柯森斯（DeMarcus Cousins）貢獻15分、16個籃板、7次抄截及5次助攻。

尼克前鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）和小哈達威（Tim Hardaway Jr.）分別砍下25分。尼克今天吞下3連敗，近來12場輸了10場。

尼克後衛傑克（Jarrett Jack）攻下本季最高的22分，中鋒坎特（Enes Kanter）添得18分及10個籃板。

路透社報導，戴維斯（Anthony Davis）上半場得到16分，幫助鵜鶘縮短比分差距。他在第2節結束時投進一顆三分球，半場結束尼克以57比48領先鵜鶘。

戴維斯在上週初的比賽扭傷腳踝提前退場，鵜鶘也輸給曼菲斯灰熊，但戴維斯回歸後連2場比賽有精彩表現，12日在擊敗波特蘭拓荒者的比賽中拿下32分。

尼克明天起要展開客場連7戰，包括為期一週的西岸賽事。（譯者：中央社陳彥鈞）1070115

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP