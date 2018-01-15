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伊斯內爆冷淘汰 澳網美國選手接連出局

發稿時間：2018/01/15 17:46

最新更新：2018/01/15 17:46

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（中央社墨爾本15日綜合外電報導）澳洲網球公開賽今天開打，美國好手伊斯內（John Isner）被澳洲選手伊布登（Matthew Ebden）擊敗，續寫多位美國名將在澳網開幕戰當天遭淘汰的慘劇。

法新社報導，世界排名第16的伊斯內在他第100場大滿貫賽事中，以4比6、6比3、3比6、3比6敗給伊布登。這場在瑪格麗特球場進行的比賽，僅用2小時出頭就結束。這是伊斯內第4度對上伊布登，並首次被他擊敗。

繼大威廉絲（Venus Williams）、去年美國網球公開賽女單冠軍史蒂芬斯（Sloane Stephens）和闖入去年美網女單4強賽的范德維奇（Coco Vandeweghe）意外出局後，伊斯內加入在澳網爆冷淘汰的美國名將行列。

第5種子大威廉絲去年澳網和妹妹小威廉絲（Serena Williams）一同挺進女單決賽，今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）上，卻遭世界排名第78的瑞士選手班西琪（Belinda Bencic）以不到2小時擊敗。

史蒂芬斯去年9月美網在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）封后後，今天不敵世界排名第34的張帥，對中國「二姐」張帥已連7敗。張帥兩年前在澳網爆冷躋身8強。

世界排名第78的伊布登是第3次在澳網闖進第2輪，伊斯內是他在大滿貫賽事中首次打敗的全球前20名選手。

伊布登在澳洲現役選手中排名第2，僅次基爾喬斯（Nick Kyrgios）之後，他將在第2輪面對烏克蘭籍好手多格波洛夫（Alexandr Dolgopolov）。（譯者：中央社陳彥鈞）1070115

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