澳網女雙 詹詠然姊妹可能對決

（中央社記者李晉緯台北15日電）網球大滿貫賽事之一的澳洲公開賽開打，台灣女將謝淑薇16日將先在女單出賽；詹皓晴若在女雙闖過頭關，次輪極有可能和高居大會頭號種子的姊姊詹詠然對決。



這次的澳洲網球公開賽，台灣選手唯一的男單代表盧彥勳，因為傷勢問題決定退出。女單的謝淑薇16日將率先出賽，她將面對的是中國大陸女將朱琳。



另外在女雙的部分，雙打世界球后詹詠然和捷克女將赫拉瓦科娃（Andrea Sestini Hlavackova）名列這次澳網頭號種子，兩人首戰將對上中國大陸女將韓馨蘊與梁晨。



詹皓晴與前世界雙打球后，斯洛維尼亞女將史瑞波妮克（Katarina Srebotnik）搭檔，首輪將出戰英國女將羅布森（Laura Robson）和美國女將范德維奇（Coco Vandeweghe），兩人若闖過頭關，詹皓晴將很有機會在次輪對上姊姊詹詠然。



謝淑薇除了女單，也將在女雙和老搭檔彭帥再度攜手，首輪她們將與羅馬尼亞布莎尼斯古（Mihaela Buzarnescu）、阿根廷伊里戈圓（Maria Irigoyen）組合交手。



在澳洲墨爾本進行的澳網，和法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽、美國網球公開賽，合稱網球4大滿貫賽，1905年創辦至今超過100年的澳網每年1月進行，是整年最早開打的大滿貫賽事。



攤開台灣選手在大滿貫賽事的表現，過去謝淑薇和中國大陸女將彭帥搭檔，曾在2013年拿下溫網女雙冠軍，2014年再獲法網女雙冠軍；詹詠然則在2017年與瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）搭檔，奪得美網女雙冠軍。1070115