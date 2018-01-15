爭奪首座總冠軍 兩大金控大戰開打

（中央社記者黃巧雯台北15日電）富邦金控的「富邦悍將隊」從認養新莊球場卡位，到近期為補強戰力延攬遭中信兄弟釋出4名球員，與中信金控的「中信兄弟隊」，兩大金控爭奪首座總冠軍之爭，儼然已經開打。



中信球團接手兄弟隊4個球季，儘管年年打進總冠軍賽，但卻無緣總冠軍，兄弟隊前一次嚐到總冠軍的滋味，已是2010年的事。



義大犀牛2016年拿下隊史第一個、也是最後一個總冠軍，富邦接手後，改名為富邦悍將，但去年第一個球季受到傷兵所累，戰績在4隊中排名墊底，成為去年唯一無緣季後賽的球隊。



中信、富邦為爭奪隊史首枚冠軍戒指，兩大金控大戰從去年開幕戰兩隊直接對壘起就點燃戰火，從場內競爭到場外，又以富邦悍將最為積極，去年率先宣布認養新莊球場，並將今年全部60場主場，全數安排在新莊舉行，等於直接壓縮到中信兄弟安排主場賽事的空間。



富邦悍將近來動作頻頻，今年初還挖角前中信兄弟打擊教練克魯茲入隊，緊接著在今年春訓開訓時宣布，網羅遭中信兄弟釋出的蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清等4人入隊。



值得注意的是，中信兄弟去年季後用一紙聲明，以考慮球隊長期發展、進行球隊重整為由，宣布釋出蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清等人。



不過，上述球員仍具有一定戰力，以蔣智賢為例，去年僅出賽89場，敲出117支安打，21發全壘打，貢獻74分打點，打擊率3成35，打擊火力不容小覷，但中信兄弟卻未說明具體釋出原因，讓外界霧裏看花。



原本外界仍在觀望，其餘3支球隊是否會因過去「默契」而縮手，富邦悍將最終在與檢調確認沒問題後，決定出手網羅這4名球員，讓球隊戰力吃了大補丸，而這齣「你丟我撿」的戲碼，也讓兩大金控對決的火藥味，愈來愈濃厚。



中信兄弟去年選擇冷凍並釋出部分主力球員，讓不少兄弟迷反彈，去年主場觀眾人數下滑22.16%，為4隊中最慘，反觀富邦悍將成軍首年，主場觀眾人數成長4.98%，為4隊最佳，今年更喊出希望票房能成長15％至20％，企圖心十足。



今年球季還沒開打前，就話題性十足，中信4名棄將轉而投效富邦懷抱後，今年球季中信、富邦在球場對戰時，能否上演大復仇，值得關注。1070115