國體法施行細則 綠委要求月底前提出

民主進步黨立委張廖萬堅（左4）等人，16日上午在民進黨立法院黨團召開記者會。張廖萬堅說，立法院去年三讀修正通過國民體育法，希望推動各項體育協會改革，公開透明所有會務，但卻發生單項協會各出怪招來抵抗改革。中央社記者郭日曉攝 107年1月16日

（中央社記者蘇龍麒台北16日電）體育署副署長王水文今天表示，國民體育法施行細則需要對外徵詢、辦理公聽會等，不是一下子就生出來。多名民進黨立委要求，體育署在1月底前，應提出國體法施行細則。



民主進步黨立委張廖萬堅、何欣純、黃國書、許智傑、吳思瑤、蘇巧慧等人，上午在民進黨立法院黨團召開記者會。



張廖萬堅說，立法院去年三讀修正通過國民體育法，希望推動各項體育協會改革，公開透明所有會務，但卻發生單項協會各出怪招來抵抗改革。



他說，像是鐵人三項協會就要求全台各地的會員，需要到台北核對會員身分，才承認會員身分，根本是刻意藉由擾民，來阻擋民眾加入，有民眾花了新台幣2000多元的高鐵車票費用北上，比會費還貴，卻只花1分鐘不到的時間簽名就完成報到查核。



吳思瑤也說，棒協現在不顧法令，要使用「全額連記」法改選，準備贏者全拿，體育署卻都不作為，真的是恨鐵不成鋼。



蘇巧慧說，國體法施行細則的預告日期是民國106年的11月28日到12月12日，預告期都已經超過一個月了，結果竟然要到2月8日才要送法規審議，然後才有辦法公告和實施。她要求體育署，這樣的速度太慢了，希望加快腳步。



與會的體育署副署長王水文說，事前有提供各單項協會改選日程表，提醒作業順序與改選章程、選舉方式等，另外也以公文告知，應公告章程與選舉方式，但有部分單項協會目前與預期的差距很大。



他說，體育署認為單項協會防止人頭會員部分，各協會可以審查身分證件，希望各協會應該本持國體法最大開放的原則，不要有技術性的干擾，三鐵協會部分，體育署會繼續要求，應該到選舉時再核對身分就可以。



王水文說，國體法三讀修正通過，很多協會主張很多事情沒有規定，所以要依照人民團體法。張廖萬堅等立委立刻表示不滿表示，那是因為體育署迄今還沒有公布國體法施行細則。



王水文說，施行細則也不是一下子就生出來，要對外徵詢、舉辦公聽會等。這番言論引發更多立委的反彈，張廖萬堅要求，體育署需在1月底前提出國體法施行細則；許智傑也要求，如果棒協不理體育署，體育署長林德福必須辭職。1070116