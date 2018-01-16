桃猿朱育賢心疼兒子 新球季盼創造價值

Lamigo桃猿隊朱育賢（前）除升格當爸爸，今年也獲得3年複數年合約；休季期間維持訓練外，多在家陪剛出生的兒子，16日球隊開訓，他期許自己打擊守備都進化。中央社記者張新偉攝 107年1月16日

（中央社記者謝靜雯屏東16日電）Lamigo桃猿隊朱育賢除升格當爸爸，今年也獲得3年複數年合約；休季期間維持訓練外，多半在家陪剛出生的兒子，今天球隊開訓，他期許打擊和守備都進化，「創造自己價值」。



朱育賢喜事不斷，去年11月中在日本參加亞洲職棒冠軍爭霸賽期間兒子出生，去年球季表現受肯定，今年也獲得3年複數年合約。



朱育賢表示，當初談薪的時候沒有想過要談簽複數年合約，「是公司直接開的，聽到時也蠻訝異的，很感謝公司對我的肯定，讓我可以更專注在球場的表現」。



面對新球季，朱育賢說，春訓階段把體能做足，準備迎接新的球季，也期許自己在守備內、外野的調動上還要再加強，打擊方面加強得點圈有人的攻擊機會，「把自己的價值創造出來」



結束亞冠賽後，朱育賢除了在健身房等地維持體能訓練，也花更多時間陪伴家人，「小孩現在每天的變化很大，趁著休季時間就多陪家人，看著小孩長大」，要離開家裡向球隊報到時，明顯感受到小孩情緒起伏大，「看了蠻心疼的，但春訓開始了，重心還是要放回球場上」。1070116