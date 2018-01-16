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洪總點名廖健富可期待 努力拚上桃猿一軍

發稿時間：2018/01/16 14:45

最新更新：2018/01/16 18:42

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Lamigo桃猿隊去年季中選秀狀元廖健富（圖）是中華職棒史上首名高中生捕手狀元，總教練洪一中直接點名，廖健富冬盟表現不錯，認為他會是值得期待的新秀。中央社記者張新偉攝　107年1月16日Lamigo桃猿隊去年季中選秀狀元廖健富（圖）是中華職棒史上首名高中生捕手狀元，總教練洪一中直接點名，廖健富冬盟表現不錯，認為他會是值得期待的新秀。中央社記者張新偉攝　107年1月16日

（中央社記者謝靜雯屏東16日電）Lamigo桃猿隊去年季中選秀狀元廖健富，被總教練洪一中點名為今年可以期待的新秀；廖健富表示，秋訓時針對守備強化，盼身體健康，早日拚上一軍。

廖健富是中華職棒史上首名高中生捕手狀元，加入職棒後表現備受期待，去年季後參加冬季棒球聯盟也有不錯表現，總教練洪一中今天直接點名，廖健富冬盟表現不錯，「只是缺大比賽經驗，還有差在膽試及對對手的了解」，但認為他會是值得期待的新秀。

桃猿隊近兩年選秀首輪都選進捕手，洪一中表示，開季一軍捕手黃浩然、嚴宏鈞、劉時豪都是人選，至於會讓廖健富先在二軍磨練，或是要讓他們隨隊一軍，洪一中表示還要評估狀況。

洪一中解釋，球員要爭取一軍出賽機會，有時需要契機，他以嚴宏鈞為例，「有的人搞不好突然就開竅了，沒有人想到嚴宏鈞上到一軍可以表現的這麼亮眼」，機會來了就看誰能夠抓住。

廖健富表示，冬盟前半段對自己的要求太多，也還不夠熟悉，後半段打得不錯，教練也有叮嚀不要想太多；秋訓時有特別針對守備跟教練團討論，首度參加職棒秋訓和春訓，廖健富表示訓練份量很大，「最重要就是要保持身體健康」。

洪總點名將會帶廖健富到石垣島與日職羅德隊打交流賽，廖健富表示，日本球風積極，「我們只能比他們更積極，學習他們好的地方」。1070116

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