澳網瓦林卡與喬科維奇告捷 莎娃晉2輪

（中央社墨爾本16日綜合外電報導）曾在澳洲網球公開賽封王的瓦林卡，今天鏖戰4盤才擊退立陶宛選手貝蘭基斯，贏得去年7月膝蓋開刀以來的首場比賽，另位男單好手喬科維奇與女單名將莎拉波娃也挺進第2輪。



法新社報導，3度大滿貫賽冠軍得主瓦林卡（Stan Wawrinka），在澳網海信球場（Hisense Arena）以6比3、6比4、2比6、7比6（7比2）拍落貝蘭基斯（Ricardas Berankis）。



2014年在澳網封王的瓦林卡，在今年首場大滿貫賽前暖身期間狀態欠佳，退出阿布達比的表演賽，今天在澳網旗開得勝，大大提振他的信心。



瑞士球星瓦林卡是在2014年擊敗西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal），登上澳網王座，目前世界排名下滑至第9。他自6個月前在溫布頓錦標賽首輪敗給俄羅斯選手麥維德夫（Daniil Medvedev）後，便停賽至今。



瓦林卡說：「這場比賽真的很難打，在休息6個月後，我很開心能在這裡打贏復出首場比賽。」



坐擁6座澳網冠軍的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）勢如破竹，以6比1、6比2、6比4直落三盤，橫掃美國選手楊恩（Donald Young），下一戰將對上法國的蒙菲爾斯（Gael Monfils）或西班牙的穆納爾（Jaume Munar）。



女單方面，前世界第一的俄羅斯好手莎拉波娃（Maria Sharapova），是遭禁賽15個月後首度參加澳網，以6比1、6比4直落二收拾德國選手馬利亞（Tatjana Maria），前後僅花費1小時又18分鐘，輕鬆挺進女網第2輪。



記者提及回到墨爾本感覺如何時，莎拉波娃指著自己的手臂說：「你看，我的手還在抖。我很珍惜這些時刻，我很愛在這裡打球。」（譯者：中央社張曉雯）1070116