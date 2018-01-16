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NBA騎士先盛後衰 勇士對戰2連勝

發稿時間：2018/01/16 16:01

最新更新：2018/01/16 16:01

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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國職籃NBA兩大勁旅本季二度碰頭，上半場克里夫蘭騎士氣勢佳，但金州勇士下半場拉開差距，以118比108擊敗騎士，本季對戰2連勝，前鋒杜蘭特（Kevin Durant）攻下32分。

杜蘭特另貢獻8次助攻、抓5籃板，自從去年耶誕節大戰之後再交手，勇士2場全贏。

騎士「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天在主場速貸體育館（Quicken Loans Arena）率隊迎敵，對手是連3季在總冠軍賽交手的死對頭勇士隊。詹皇一心要從勇士隊手上搶勝，中止騎士最近3連敗。

法新社報導，騎士開賽起步順，一度領先7分，雖遭勇士反撲，但第1節仍維持37比35領先。第2節騎士持續領先，上半場打完以64比57領先。

中場休息後，勇士在下半場打出氣勢，杜蘭特、柯瑞（Steph Curry）各自找到手感。

勇士第3節拿下36分，比下了騎士的27分，前3節結束以93比91領先。上季冠軍勇士隊在第4節拉開差距，前鋒葛林（Draymond Green）終場前5分44秒上籃得分，幫助勇士取得10分差距。

終場勇士118比108擊敗騎士，杜蘭特貢獻32分最多，其次是柯瑞23分、8助攻、4籃板。（譯者：中央社林宏翰）1070116

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