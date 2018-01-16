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中信兄弟教練團異動 林威助接二軍教頭

發稿時間：2018/01/16 16:12

最新更新：2018/01/16 17:39

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中華職棒中信兄弟隊16日發布新聞稿宣布，今年將再聘大聯盟級教練團；去年宣布引退的林威助（圖）則將接任二軍總教練。（中信兄弟提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年1月16日中華職棒中信兄弟隊16日發布新聞稿宣布，今年將再聘大聯盟級教練團；去年宣布引退的林威助（圖）則將接任二軍總教練。（中信兄弟提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年1月16日

（中央社記者黃巧雯台北16日電）繼去年聘任外籍教練史耐德擔任總教練後，中華職棒中信兄弟今天宣布，今年將再聘大聯盟級教練團；去年宣布引退的林威助，則將接任二軍總教練。

中信兄弟將於2月1日正式展開春訓，15日投捕先報到，今天發布新聞稿確認今年教練團名單。

由於先前一軍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）不續約，中信兄弟另聘普力斯（Jim Presley）接任，普力斯過去曾擔任美國職棒MLB響尾蛇隊、馬林魚隊打擊教練。

原一軍打擊/三壘跑壘指導教練石志偉，接任二軍打擊教練，該教練職由許皓銘（原名許誌為）接任。

原一軍投手教練銳威（Rick Waits）退休，另聘伯納（Scott Budner）接任，伯納曾為西雅圖水手隊教練團一員。

原一軍牛棚教練許銘傑赴日發展，另聘葉明煌接任，葉明煌曾任辛辛那提紅人隊亞太區球探、台東綺麗珊瑚棒球隊教練及中國棒球聯賽北京猛虎隊執行教練。

一軍體能教練聘請謝志綸（Alan Hsieh）任職，原一軍體能教練朱偉銘擔任助理體能教練，而謝志綸為運動科學專員，且曾任NBA紐約尼克隊運動科學助理及運動表現分析員。

值得注意的是，二軍教練團部份，總教練大威（Dallas Williams）不續約，由赴日發展18年、去年宣布引退的林威助接任二軍總教練。

二軍打擊教練雷神（Razor Shines）不續約，將由去年秋訓曾任客座教練的威爾森（Tack Wilson）接任，將與石志偉一同擔任二軍打擊教練職務。

中信兄弟另增聘二軍復健投手教練一職，由佛斯特（John Foster）接任。1070116

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