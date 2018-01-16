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林家正離鄉背井 拚第15位登大聯盟球員

發稿時間：2018/01/16 19:30

最新更新：2018/01/16 19:43

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就讀美國亞利桑那州立大學捕手林家正，希望能成為第15位登大聯盟的台灣球員。（中央社檔案照片）就讀美國亞利桑那州立大學捕手林家正，希望能成為第15位登大聯盟的台灣球員。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北16日電）就讀美國亞利桑那州立大學捕手林家正，高中時即赴美，花6個月學好英文，曾是史上首位在大聯盟選秀會獲選台將，儘管決定先唸大學，但仍希望能成為第15位登大聯盟台灣球員。

林家正日前接受美國媒體訪問，報導提到，很特別的球員才能當捕手，像是身兼教練、四分衛和捕手的角色。

林家正這趟亞利桑那州坦佩（Tempe）之旅充滿未知，他15歲離開家，來到美國南加州的天主教傑賽拉高中就讀，因此他必須開始學習英文。

「這並不容易，特別是第一年」林家正表示，「我的夢想就是來到美國打球，希望有一天升上大聯盟。」

林家正希望能夠成為來自台灣第15位登上大聯盟的球員。

林家正目前就讀亞利桑那州立大學，大一時負責守一壘的他，曾經靠著守備登上世界體育中心的每日十大好球，因此當他回到加州時，總能吸引不少目光，無論是來自家鄉或高中時期的粉絲。

「他可是國際巨星」，亞利桑那州立大學總教練史密斯（Tracy Smith）表示，林家正僅花6個月就學好英文，而他離開家鄉，來到一個陌生地方生活，為了就是希望最終能在大聯盟打球，他不僅在心裡想著，還真的去做。

林家正民國105年高中畢業時，成為史上第一位在大聯盟選秀會上獲選台灣球員，被水手隊挑中，但他為提升自己的實力，最後選擇放棄簽約，來到亞利桑那州立大學就讀。1070116

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