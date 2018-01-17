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澳洲網球公開賽 謝淑薇女雙過首輪

發稿時間：2018/01/17 13:35

最新更新：2018/01/17 13:35

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（中央社記者龍柏安17日綜合報導）台灣網球女子選手謝淑薇，今天在2018澳洲網球公開賽女雙首輪，和中國搭檔彭帥以6比3、7比5直落二，拍落羅馬尼亞的布莎尼斯古與阿根廷的伊里戈圓異國聯軍，輕鬆闖進第2輪。

總獎金5500萬澳幣的澳洲網球公開賽，是2018網壇年度四大滿貫賽之首，單打世界排名88的謝淑薇，昨在女單首輪歷經3盤苦戰後成功脫困，順利晉級64強，今又在女雙順利開胡，單、雙都奏捷。

謝淑薇與彭帥的「海峽組合」，上一站在雪梨網球賽女雙首輪淘汰，澳網則是兩人本季重新聯手後的第2站，今面對羅馬尼亞布莎尼斯古（Mihaela Buzarnescu）與阿根廷的伊里戈圓（Maria Irigoyen），首盤前6局雙方各自破發1次，以3比3打平，接下來「海峽組合」先保發、再破發，取得5比3聽牌優勢，最後一個發球局強勢連拿3分，取得3個局點，最後以6比3順利拿下，先馳得點。

次盤戰局相仿，前10局「海峽組合」和對手各自破發1次，鏖戰至5比5平，關鍵第11局，謝彭兩人雖浪費了2個破發點，好在最後仍有驚無險成功破發，並取得超前分，最後的發球局再保發成功，順利挺進次輪。

「海峽組合」今歷時1小時19分鐘，以直落二拿下32強門票，也是兩人本季拿下的首勝，下一輪對手將是荷蘭的科霍芙（Lesley Kerkhove）與白俄羅女將斯瑪洛札娃（Lidziya Marozava）。

稍早台灣女將詹皓晴與斯洛維尼亞女將史瑞波妮克（Katarina Srebotnik）的組合，首輪則以7比6（3）、6比4擊敗英國的羅布森（Laura Robson）與美國名將范德維奇（Coco Vandeweghe）的「英美聯軍」，晉級第2輪。1070117

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