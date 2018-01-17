/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震高鐵小紅莓玄松月
>rss

吳志揚續掌中職 未鬆口是否選桃園市長

發稿時間：2018/01/17 15:42

最新更新：2018/01/17 22:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 中華職棒大聯盟17日下午舉行會員大會暨全體理監事會，選出第10屆中華職棒會長，由現任會長吳志揚（前）成功連任。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年1月17日中華職棒大聯盟17日下午舉行會員大會暨全體理監事會，選出第10屆中華職棒會長，由現任會長吳志揚（前）成功連任。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年1月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中華職棒今天改選會長，由現任會長、立委吳志揚成功連任。外界關注是否投入桃園市長黨內初選，吳志揚說，「八字沒半撇」「既然當選（會長），不會讓職務受到影響」。

中職今天於兄弟飯店召開會員大會暨全體理監事會，選出新任會長，先前曾傳出亞洲棒球總會會長彭誠浩有可能參選，但後來透過中華棒球協會秘書長林宗成轉達沒有意願；另傳出體育圈內運作其他人選參加，但最後也沒有結果。

按照選舉辦法，競爭中職會長一職，需在理事名單中才具備資格，中職會長由23名理事投票產生，23名理事彼此間相互有投票權。往例是先尋求共識，並經過投票產生新任會長，未出現過兩人以上競爭會長的局面。

23名理事中，今天有17人出席，全數通過吳志揚為中職第10任會長，也成為繼陳重光、黃大洲、陳河東、趙守博後，第5位連任成功的中職會長，任期至2021年，除非修改規章，否則不能再連任。

吳志揚在下午媒體茶會中除感謝各隊的支持，也細數任內替中職轉虧為盈，復辦冬季棒球聯盟、舉行亞洲職棒冠軍爭霸賽等。他也高舉「中職五環」，訴求包括基層、訓練、商業、國際、友誼，是持續努力的目標。

吳志揚參選升格直轄市的首任桃園市長落敗後，2015年接任中職會長，這屆桃園市長選舉，吳志揚被視為國民黨可能人選之一。對於外界關注他是否會投入黨內初選，他表示：「八字沒半撇。」

他強調，既然已當選中職會長，「我就會全力以赴，不會讓我的職務受到影響，我會認真做事，請大家放心」。

吳志揚也提到在桃園縣長任內引進職棒球隊，「我對職棒、屬地主義都有親身經驗，我真的有興趣，雖然不能算是社會賢達大老，但我是願意做事」。1070117

延伸閱讀》中職擴隊東京奧運組訓 吳志揚續任挑戰

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP