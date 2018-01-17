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澳網女雙開紅盤 詹氏姊妹謝淑薇過頭關

發稿時間：2018/01/17 16:16

最新更新：2018/01/17 16:16

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（中央社記者龍柏安台北17日電）網球世界雙打球后詹詠然，今和捷克搭檔赫拉瓦科娃，在澳洲網球公開賽首輪，面對實力差一大截的中國組合梁晨、韓馨蘊，兩人以直落二淘汰對手，也是今天第3組晉級的台將。

澳洲網球公開賽是網壇年度4大滿貫的第一站，總獎金高達5500萬澳幣，台灣今天共3組人馬出賽，稍早詹皓晴和斯洛維尼亞女將史瑞波妮克（Katarina Srebotnik）以及「台灣一姐」謝淑薇與彭帥，都是以直落二淘汰對手晉級32強，加上壓軸登場的詹詠然與赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）在內，3台姝在澳網女雙首輪都順利開出紅盤。

高居女雙世界第1的詹詠然，和捷克的赫拉瓦科娃榮膺大會頭號種子，首役兩人打來毫不費力，全場完全沒有暴露出任何破發點、4度破發成功；首盤兩人先在第4局率先破發，以6比3拿下。

「詹赫配」越打越勇，次盤3度破發成功，完全不給對手任何顏面，以6比0清盤晉級，兩人下一輪對手是喬治亞女將卡拉珊尼克芙（Oksana Kalashnikova）與美國好手雷普成柯（Varvara Lepchenko）的組合。

詹詠然與妹妹詹皓晴去年聯手征戰澳網，不料出師不利首輪意外爆冷輸給中國組合梁晨與楊釗煊，今年姊妹「分家」，各自領軍也都闖過頭關，若兩人持續挺進，將在澳網第3輪狹路相逢，屆時將上演姊妹對決戲碼。1070117

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